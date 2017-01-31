В Польше опубликуют данные членов СС, служивших в Аушвиц-Биркенау

В рамках проекта польского "Института национальной памяти" будут опубликованы данные 9.686 членов СС, служивших в лагере смерти Аушвиц-Биркенау, сообщает NRG.

По словам главы "Института национальной памяти", это только первые шаги проекта, в рамках которого институт намерен опубликовать имена всех солдат и офицеров СС, служивших в лагерях смерти на территории Польши.

В планы авторов проекта входит публикация имен, даты рождения, гражданства, политической принадлежности, послужного списка и, если это возможно, фотографий.