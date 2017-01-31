31 января 2017 г.
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В мире

Петр Порошенко прервал визит в Германию из-за ситуации в Авдеевке

время публикации: 00:26 | последнее обновление: 00:33 блог версия для печати фото
Петр Порошенко прервал рабочий визит в Германию из-за ситуации в Авдеевке

Президент Украины Петр Порошенко прервал рабочий визит в Германию из-за ситуации в Авдеевке. Об этом вечером в понедельник, 30 января, сообщил его пресс-секретарь Святослав Цеголко.

"Президент прервал визит в Германию из-за обстрелов Авдеевки со стороны российских боевиков, что привело к чрезвычайной ситуации, граничащей с гуманитарной катастрофой", – цитирует Цеголко агентство УНИАН.

Как заявил в эфире 5 канала замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев заявил, Порошенко решил вернуться в Киев, чтобы координировать мероприятия правительства, связанные с предотвращением гуманитарной катастрофы в Авдеевке.

"В связи с эскалацией напряженности вокруг Авдеевки президент Украины решил прервать свой визит в Берлин и срочно вернуться в Киев для того, чтобы координировать мероприятия правительства, и меры, связанные с предотвращением гуманитарной катастрофы и поиском реагирования на те обстрелы, которые сегодня происходят вокруг Авдеевки", – сказал Елисеев.

Ранее Порошенко сообщил, что 29-30 января в районе Авдеевки погибли семь украинских военных, не менее 17 получили ранения.

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