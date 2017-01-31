31 января 2017 г.
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В мире

Принц Чарльз осудил действия Трампа: "Мы забываем уроки Холокоста"

время публикации: 14:56 | последнее обновление: 14:56 блог версия для печати фото
Принц Чарльз осудил действия Трампа: "Мы забываем уроки Холокоста"

Британский принц Чарльз прокомментировал скандальный указ президента США Дональда Трампа, запрещающий въезд в его страну сирийским беженцам, заявив, что человечество, по его мнению, не выучило уроки Холокоста.

Об этом пишет во вторник, 31 января, британская газета The Guardian.

Эти слова были проризнесены наследником британского престола в ходе ежегодного благотворительного обеда, организованного гуманитарным агентством World Jewish Relief – спустя несколько дней после подписания пакета указов, которые временно ограничивают выдачу американских виз гражданам семи мусульманских стран.

"Я всегда пытался расширить границы, накладываемые религией и обществом, и протянуть руку помощи всем нуждающимся. Благотворительность особенно необходима в то время, когда нам грозит опасность забыть ужасающие уроки последней войны ", – приводит издание слова Чарльза.

Данное заявление было сделано на фоне широкого общественного резонанса вокруг приглашения Трампа в Лондон, сделанного главой правительства Великобритании Терезой Мэй, против которого возражают более полутора миллиона британцев, поставивших свои подписи под соответствующей петицией на сайте парламента.

В связи с этими событиями лорд Питер Риккетс, бывший глава британского МИД, предлагает отложить визит Трампа на срок до трех лет, чтобы избавить королеву он конфуза. Принц Уэльский Чарльз, согласно протоколу, должен присутствовать на встрече с американским президентом.

Эфраим Мирвис, главный раввин Организации Объединенных еврейских конгрегаций Содружества, также выразил негодование в связи с действиями Трампа, заявив: "Миллионы беженцев потеряли надежду на помощь, после того, как были закрыты границы. И среди стран, их закрывших – США. Указ президента Трампа – это дискриминация по национальному и религиозному признаку". Мы, евреи, возможно более, чем другие народы, знаем, каково это – быть жертвой дискриминации. Наша религия не признает границ, когда речь идет о доброте и милосердии, и все нуждающиеся в помощи для нас – часть "мишпахи", общечеловеческой семьи".

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