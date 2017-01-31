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В мире

Опубликованы имена шести жертв нападения на исламский центр в Квебеке

время публикации: 10:43 | последнее обновление: 11:04 блог версия для печати фото
Опубликованы имена шести жертв нападения на исламский центр в Квебеке

Офис коронера опубликовал имена шести человек, которые стали жертвами вооруженного нападения на исламский культурный центр в Квебеке, сообщает канадское издание The Star

Обвинения в совершении этого преступления предъявлены 27-летнему Александру Биссоннетту, студенту Университета Лаваля.

В настоящее время в больницах Квебека остаются пять человек, получивших тяжелые ранения. По оценке врачей, двое из них в критическом состоянии.

Отметим, что среди погибших только взрослые мужчины. Хотя сообщалось, что убийца поднимался и на второй этаж мечети, где находились женщины и дети.

ИМЕНА УБИТЫХ

1. Халид Белкачеми (60) – профессор Университета Лаваля, факультет сельского хозяйства и продуктов питания. Отец троих детей, его жена также является профессором в том же университете.

2. Аззедин Суфиан (57) – активист местной мусульманской общины, которого ошибочно СМИ называли имамом мечети исламского центра в Квебеке. Он был бакалейщиком и мясником. Отец троих детей.

3. Абу Бакр Табти (44) – фармацевт, перебравшийся в Канаду из Туниса около десяти лет назад. Отец двоих детей.

4. Абд аль-Карим Хасан (41) – программист, иммигрант из Алжира. Отец троих детей.

5. Тану Барри (42) – иммигрант из Гвинеи (данных о детях нет).

6. Ибрагима Барри (39) – иммигрант из Гвинеи, отец четверых детей.



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