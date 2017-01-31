В США в бойскауты начнут принимать трансгендеров

Организация "Американские бойскауты" начнет принимать в свои ряды детей на основании их гендерной самоидентификации, что предоставит возможность записаться в ряды бойскаутов детям-трансгендерам, сообщает CNN.

Если раньше для записи в программы, ориентированные на определенный пол, требовали свидетельство о рождении, то теперь запись будет зависеть от того, какую гендерную принадлежность кандидат укажет в анкете.

Данная директива вступает в силу немедленно.

Решение изменить правила было принято спустя восемь месяцев после того, как восьмилетний скаут из Нью-Джерси обвинил организацию в том, что его исключили на том основании, что он является трансгендером.