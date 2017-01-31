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В мире

Трамп уволил генпрокурора, усомнившуюся в законности указа о запрете на прием беженцев

время публикации: 09:16 | последнее обновление: 09:16 блог версия для печати фото
Салли Йейтс

Президент США Дональд Трамп уволил исполняющую обязанности генерального прокурора Салли Йейтс, которая заявила, что министерство юстиции не будет защищать скандальный указ Трампа в суде, поскольку, по мнению Йейтс, это "несовместимо с обязанностью департамента добиваться правосудия и защищать правые цели".

Спустя несколько часов после этого заявления Йейтс была уволена. В заявлении Белого дома было сказано, генпрокурор "предала министерство юстиции, отказавшись исполнять указ, предназначенный для защиты граждан США".

Указ, вызвавший волну протестов в США и за рубежом, был подписан Трампом в пятницу, 27 января. Этот документ приостанавливает прием беженцев в США на 120 дней, запрещает на неопределенный срок размещение беженцев из Сирии и ужесточает некоторые правила въезда в США. Кроме того, Трамп ограничил въезд на 90 дней из ряда стран с преимущественно мусульманским населением, но не назвал эти страны. По данным Американской ассоциации иммиграционных адвокатов, речь идет о временном запрете на въезд граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.

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