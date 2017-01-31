31 января 2017 г.
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В мире

Запрет на иммиграцию: пресс-конферения главы Департамента национальной безопасности США

время публикации: 18:00 | последнее обновление: 18:00 блог версия для печати

Во вторник после полудня, по времени Восточного побережья США, состоится пресс-конференция, в которой глава Департамента национальной безопасности Джон Келли и другие официальные лица обсудят с журналистами реализацию пакета указов об ограничении иммиграции, принятую на прошлой неделе Трампом.

Об этом пишет 31 января новостное агентство Reuters.

В этом мероприятии также примут участие исполняющий обязанности главы Управления таможенной служба и пограничной охраны Кевин Макалинан, исполняющий обязанности директора Управления по делам иммиграции и таможенного контроля Томас Хоумен, и исполняющий обязанности заместителя главы Управления разведки и расследований Дэвид Глейв.

Указ, вызвавший волну протестов в США и за рубежом, был подписан Трампом в пятницу, 27 января. Этот документ приостанавливает прием беженцев в США на 120 дней, запрещает на неопределенный срок размещение беженцев из Сирии и ужесточает некоторые правила въезда в США. Кроме того, Трамп ограничил въезд на 90 дней из ряда стран с преимущественно мусульманским населением, но не назвал эти страны. По данным Американской ассоциации иммиграционных адвокатов, речь идет о временном запрете на въезд граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.

27-28 января в Нью-Йорке, Бостоне, Сан-Франциско, Майами и других городах США прошли массовые акции протеста против действий администрации Белого дома , направленных на ограничение иммиграции, приема беженцев и въезда в страну граждан мусульманских государств.

Выступая на церемонии подписания указа в Пентагоне, Трамп заявил, что этот указ является одним из шагов, направленных на защиту США от иностранных террористов, и подчеркнул, что отныне принятие решений о приеме беженцев будет "экстремальным".

Согласно решению Трампа, в текущем финансовом году, который завершится 30 сентября 2017 года, США примут не более 50 тысяч беженцев. Почти 30 тысяч из них уже находятся в Соединенных Штатах.

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