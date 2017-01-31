Скандал вокруг супруги Фийона: полиция обыскивает здание парламента

Финансовая полиция Франции проводит обыски в парламентском офисе экс-премьера Франсуа Фийона, ведущего претендента в президенты страны от партии правоцентристской партии "Республиканцы", которого подозревают в злоупотреблении служебным положением и хищении госсредств.

Обыскивается кабинет, где работала жена политика, а также другие административные помещения, пишет во вторник, 31 января, новостное агентство Reuters.

Как выяснили журналисты еженедельного сатирического издания Le Canard enchaine, Пенелопа Фийон, супруга претендента на пост главы государства, была зачислена на должность помощницы мужа, который занимал пост депутата Национального собрания. Кроме того, она также была такой же фиктивной сотрудницей журнала La Revue des deux mondes, принадлежащего другу Фийона с зарплатой 5.000 евро в месяц.

По сведениям издания, в период с 1998-го по 2002 год жена политика "работала" помощницей депутата и получала ежемесячную зарплату в размере 3.900 евро. Затем Фийон занял пост министра труда, но его супруга сохранила свое рабочее место, став ассистенткой его преемника в парламенте Марка Жюло с зарплатой от 6900 до 7900 евро в месяц. Пенелопа Фийон числилась сотрудницей госаппарата восемь лет, получив за это время в общей сложности более полумиллиона евро.

Мишель Крепю, главред журнала, где якобы работала Пенелопа Фийон, заявил в интервью журналистам. "Я никогда не встречался с госпожой Фийон и никогда не видел ее в офисе издания". Официальный представитель Фийона парировал это обвинение, обвинив Крепю в недостатке информации.

Сам Фийон, выступая перед журналистами в Бордо, заявил, что возмущен сообщениями в прессе о том, что его жена якобы получала деньги за работу, которую не выполняла. "Я возмущен неуважительным отношением и сексизмом, продемонстрированными прессой. Вижу, начался сезон зловонных бомб".

Фийон, согласно данным опросов, является одним из главных претендентов на победу в президентских выборах во Франции, которые состоятся в апреле и мае этого года. Его основными соперниками в этой борьбе станут лидер националистической партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, а также независимый кандидат-центрист Эммануэль Макрон, бывший министр экономики Франции в правительстве Франсуа Олланда. Однако на фоне скандала с супругой позиции Фийона могут пошатнуться,

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