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США внесли в "черный список" главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханийю

время публикации: 18:31 | последнее обновление: 19:06 блог версия для печати фото
США внесли в "черный список" главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханийю
США внесли в "черный список" главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханийю
Посол по особым поручениям и координатор по вопросам борьбы с террором Натан Сэйлс

В среду, 31 января, министерство финансов США включило в "черный список" главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханийю за его причастность к террору. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Санкции также введены против двух египетских и одной палестинской организации.

Вся собственность и счета указанных лиц и организаций на территории США, если таковые имеются, будут заморожены. Кроме того, гражданам США запрещено вступать с ними в деловые отношения.

Посол по особым поручениям и координатор по вопросам борьбы с террором Натан Сэйлс в интервью израильскому изданию The Jerusalem Post заявил, что Соединенным Штатам Америки известно, что Исмаил Ханийя в течение многих лет, и даже десятилетий, занимался террористической деятельностью, которая была направлена против Израиля и израильских граждан. По его словам, попытки ХАМАС реабилитировать себя никого не могут ввести в заблуждение.

После того, как 8 декабря 2017 года Дональд Трамп объявил, что США признают Иерусалим столицей Израиля, Исмаил Ханийя призвал к "интифаде" и поклялся, что она продолжится до "освобождения Иерусалима".



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