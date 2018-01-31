США внесли в "черный список" главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханийю

В среду, 31 января, министерство финансов США включило в "черный список" главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханийю за его причастность к террору. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Санкции также введены против двух египетских и одной палестинской организации.

Вся собственность и счета указанных лиц и организаций на территории США, если таковые имеются, будут заморожены. Кроме того, гражданам США запрещено вступать с ними в деловые отношения.

Посол по особым поручениям и координатор по вопросам борьбы с террором Натан Сэйлс в интервью израильскому изданию The Jerusalem Post заявил, что Соединенным Штатам Америки известно, что Исмаил Ханийя в течение многих лет, и даже десятилетий, занимался террористической деятельностью, которая была направлена против Израиля и израильских граждан. По его словам, попытки ХАМАС реабилитировать себя никого не могут ввести в заблуждение.

После того, как 8 декабря 2017 года Дональд Трамп объявил, что США признают Иерусалим столицей Израиля, Исмаил Ханийя призвал к "интифаде" и поклялся, что она продолжится до "освобождения Иерусалима".





