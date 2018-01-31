Речь Трампа в Конгрессе: помогать друзьям, быть решительными с врагами

Президент США Дональд Трамп выступил в Конгрессе с ежегодной речью "О положении страны" (State of the Union). Это выступление состоялось через год после инаугурации 45-го американского президента.

В речи Трампа были затронуты основные темы внутренней и внешней политики США за последний год.

Израильские СМИ уделяют особое внимание той части его выступления, которая была посвящена еврейскому государству и проблемам Ближнего Востока.

Дональд Трамп напомнил, что в декабре принял решение о признании Иерусалима столицей Израиля. При этом он отметил, что ранее Сенат одобрил это решение единогласно. Американский президент упомянул о том, что десятки стран после этого проголосовали в Генеральной Ассамблее ООН против суверенного права Америки на признание этого факта. "Американские налогоплательщики щедро посылают каждый год этим странам миллиарды долларов в качестве помощи", – напомнил он. "Вот почему сегодня вечером я прошу Конгресс принять закон, который бы помог создать ситуацию, когда американские доллары иностранной помощи всегда служили бы интересам Америки и отправлялись бы исключительно к друзьям Америки", – добавил президент, подчеркнувший свое стремление к укреплению отношений с друзьями и восстановлению "ясной" позиции по отношению к врагам.

Трамп вновь выразил поддержку народу Ирана в его борьбе за свободу, "против коррумпированной диктатуры". Он попросил Конгресс изучить "фундаментальные недостатки в ужасающей ядерной сделки с Ираном".

Глава Белого дома напомнил, что в год назад обещал вместе с союзниками "стереть ИГ с лица Земли". "Год спустя я с гордостью сообщаю, что коалиция победила ИГ, освободила почти 100 процентов территории, недавно захваченной этими убийцами в Ираке и Сирии и других регионах. Но предстоит еще много работы. Мы продолжим нашу битву до тех пор, пока ИГ не будет побеждена", – сказал Трамп.

В своей речи Трамп ни разу не упоминал тему урегулирования палестино-израильского конфликта.

Выступление в Конгрессе Дональд Трамп начал с упоминания о своей миссии: вновь сделать Америку "великой для всех американцев". Он заявил, что за год был достигнут невероятный прогресс, но отметил, что победы сопровождались ужасающими бедствиями, в числе которых были названы наводнения, лесные пожары, ураганы, расстрел людей в Лас-Вегасе. Президент выразил соболезнования родственникам погибших и произнес слова поддержки выздоравливающим.

По словам Трампа, после выборов было создано 2,4 миллиона новых рабочих мест, в том числе 200 тысяч новых рабочих мест на производственных предприятиях. "После многих лет стагнации заработной платы мы наконец видим рост заработной платы. Заявки на пособие по безработице достигли 45-летнего минимума. Безработица в афроамериканском секторе сегодня на самой низкой отметке из когда-либо регистрировавшихся, и безработица в латиноамериканском секторе также достигла самого низкого уровня в истории", – заявил Трамп.

Американский президент упомянул о рекордных показателях малого бизнеса и фондового рынка, об улучшении ситуации в сфере пенсионного обеспечения. Особо было подчеркнуто, что он выполняет свои обязательства по сокращению налогов.

Трамп призвал Конгресс разработать законопроект, который предусматривает выделение 1,5 триллионов долларов на модернизацию инфраструктуры страны.

Одним из приоритетных вопросов президент назвал снижение цен в США на рецептурные лекарства.

Особое внимание в речи Трампа перед Конгрессом было уделено борьбе с террором. Президент отметил, что его предшественники "безрассудно отпустили сотни опасных террористов", в числе которых был и основатель "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади. При этом Трамп сообщил, что отменил указ Барака Обамы о закрытии специальной тюрьмы в Гуантанамо на Кубе и поручил министру обороны пересмотреть этот вопрос.

Дональд Трамп подчеркнул, что террористов нужно уничтожать, а "при необходимости задерживать и допрашивать их". Он призвал Конгресс принять законы, которые позволят более эффективно бороться с террором.

Президент заявил, что США продолжат оказывать максимально возможное давление на КНДР, пока Пхеньян не откажется от своих ядерных амбиций. "Мы сталкиваемся с режимами-изгоями, террористическими группировками и соперниками вроде Китая и России, которые бросают вызов нашим интересам, нашей экономике и нашим ценностям", – сказал Трамп. Он призвал модернизировать и перестроить ядерный арсенал США.

Дональд Трамп вновь заявил о намерении изменить невыгодные для США торговые соглашения. "Эра экономической капитуляции окончена. Теперь мы ожидаем, что торговые отношения будут справедливыми и, что особенно важно, взаимовыгодными. Мы будем работать над исправлением плохих торговых соглашений и заключать новые. Мы будем защищать американскую рабочую силу и американскую интеллектуальную собственность, строго следуя нашим правилам торговли", – сказал президент США.





