Преступник из Гамбурга признался: он хотел совершить теракт и стать шахидом

Палестинец, проживавший в Гамбурге, который в минувшую пятницу напал на покупателей в одном из супермаркетов торговой сети Edeka, заявил в ходе допроса: он хотел совершить теракт-самоубийство и умереть как мученик ("шахид").

Об этом пишет в понедельник, 31 июля, сайт телеканала ABC News со ссылкой на федеральную прокуратуру.

Данное дело расследуется отделом прокуратуры, специализирующимся в области борьбы с террором. Сотрудники этого ведомства сообщают: они не имеют информации о том, что задержанный является членом ИГ или же другой террористической группировки, а также о том, что он находится под влиянием радикалов и связан с другими исламистами.

Как уже сообщалось, 28 июля в Бармбеке, северо-восточном районе Гамбурга, злоумышленник, вооруженный кухонным ножом, совершил нападение на покупателей в одном из супермаркетов торговой сети Edeka, в результате чего погиб 50-летний мужчина, а пятеро других, в числе которых одна женщина, получили ранения. Состояние одного из пострадавших оценивается медиками как тяжелое. По словам свидетелей, злоумышленник при этом выкрикивал "Аллах акбар!".

Нападавший пытался скрыться, выбежав из магазина, однако за ним погнались несколько прохожих, которые задержали преступника и передали его полиции. Во время задержания преступник ранил еще одного мужчину и нанес незначительные ранения самому себе.

Немецкое издание Bild сообщило, что полиция произвела обыск в приюте для беженцев, где жил злоумышленник. Соседи утверждают, что молодой мужчина, работавший у себя на родине зубным врачом, всегда вел себя вежливо и тихо, однако время от времени, находясь под воздействием наркотиков, "выкрикивал исламистские лозунги". Полиция сообщил, что задержанный является 26-летним уроженцем ОАЭ, приехавшим в Гамбург в 2015 году.

По данным источника, на который ссылается газета Tagesspiegel, нападавшим – палестинец 1991 года рождения, Ахмад аль-Х., родившийся в Саудовской Аравии и проживающий в Гамбурге в качестве беженца.

Полиция не квалифицировала нападение как теракт, однако отметила, что версия о возможном ограблении не подтвердились. Пресса сообщает, что задержанного нельзя депортировать, так как у него нет никаких документов.