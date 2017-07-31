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Новый Южный Уэльс готов признать независимость Палестинского государства

время публикации: 16:31 | последнее обновление: 16:31 блог версия для печати фото
Лидер лейбористской партии страны Билл Шортен

Лейбористы австралийского штата Новый Южный Уэльс проголосовали за признание несуществующего Палестинского государства. Это голосование было инициировано экс-главой МИД Австралии Бобом Карром.

Данная резолюция, более мягкая, чем первоначальный проект, приурочена к конференции в Сиднее, пишет в понедельник, 31 июля, агентство еврейских новостей JTA.

Лидер лейбористской партии страны Билл Шортен был подвергнут давлению и подтвердил свою позицию по данному вопросу: он призывает федеральное правительства признать Палестину в качестве независимого государства. В интервью программе RN Breakfast, идущей на канале ABC, Шортен утверждал, что этот шаг отвечает интересам обеих сторон конфликта.

Ранее аналогичные резолюции были приняты штатами Западная и Южная Австралия.

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Понедельник, 31 июля 2017 г.
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