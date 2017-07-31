Трагедия в Торонто: безработный компьютерщик убил мать и двух братьев

В минувшую пятницу 35-летний житель Торонто Бретт Райан предстал перед судом по обвинению в убийстве своей матери и двух братьев, которых он убил с целью скрыть от невесты неприглядные факты своей биографии.

Подсудимый был приговорен к пожизненному лишению свободы с правом выхода из тюрьмы не ранее, чем через 25 лет, пишет издание СР 24.

25 августа 2016 года были найдены мертвыми 66-летняя мать подсудимого Сьюзен, а также его братья - 29-летний Александер и 42-летний Кристофер, которых преступник, уволенный с работы компьютерщик, пронзил болтами, выпущенными из арбалета.

Райан врал своей невесте-физиотерапевту, что он якобы является обладателем университетского диплома и хорошо обеспечен, в то время как на самом деле был изгнан из компании хай-тека. Руководство предприятия избавилось от Бретта, узнав о его криминальном прошлом: в 2009 году он был признан виновным в ограблении 14 банков, совершенных в районе Торонто и Дарема, и приговорен к пяти годам тюрьмы.

После освобождения в июне 2016-го Райану удалось устроиться в престижную IT-компанию, однако он при найме скрыл информацию о судимости. Эта ложь была быстро раскрыта, и он потерял работу.

Мать Райана, на деньги которой он жил, требовала рассказать невесте правду перед свадьбой, и угрожала в противном случае отказать ему в материальной помощи. Райан же был уверен, что девушка бросит его, и задумал "нейтрализовать" свою мать.

Перед убийством Райан попытался обеспечить себе алиби: уходя из дома, в котором он проживал вместе с возлюбленной, он оставил включенными ноутбук, iPad и iPhone, по которым можно было отследить его предполагаемое местонахождение. Затем он приехал в дом матери в районе Скарборо, где между ним и Сьюзен произошла ссора.

Женщина позвонила своему старшему сыну Кристоферу, и попросила его приехать. Тем временем Бретт спустился в гараж, взял арбалет и выстрелил в мать, а затем прикончил ее с помощью веревки. Когда Кристофер приехал на место происшествия, Бретт выстрелил ему в шею.

Трупы брата и матери убийца оттащил в гараж и накрыл брезентом. Когда преступник уже покидал гараж, в дом вошел его брат Александер, и в ходе драки злоумышленник смертельно ранил его.

В доме в это время находился еще один брат Бретта, 38-летний Ли, который вышел из своей комнаты на шум и обнаружил в гараже трупы родственников. Бретт пытался убить и Ли, но тому удалось бежать, спрятаться в доме соседа и позвонить в службу спасения "911".