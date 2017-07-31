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В мире

СМИ: через 22 года после нападения на Буденновск задержан боевик из банды Басаева

время публикации: 11:40 | последнее обновление: 11:41 блог версия для печати фото
Шамиль Басаев во время переговоров, 19 июня 1995 года

В понедельник, 31 июля, источник в силовых структурах Чечни сообщил редакции сайта "Кавказский узел" о задержании подозреваемого в причастности к деятельности банды Шамиля Басаева и участии в нападении на Буденновск в 1995 году.

"Бывший боевик из банды Басаева, участвовавший в нападении на Буденновск в июне 1995 года задержан несколько дней назад в городе Грозном. Преступник более 22 лет скрывался от правосудия. При задержании он не оказал сопротивления", – говорится в этом сообщении.

По данным источника в силовых структурах, причастность задержанного к нападению на Буденновск "установлена и полностью подтверждена, в том числе и его собственными показаниями". В ближайшее время задержанному будет предъявлено официальное обвинение.

Напомним, что в результате вооруженного нападения банды Шамиля Басаева в городе Буденновск 14-19 июня 1995 года погибли 129 человек, среди них 18 сотрудников милиции и 17 военнослужащих. Ещё 415 граждан были ранены. Более 1500 граждан были захвачены в заложники. Кроме того, был подожжен Дом детского творчества, значительно пострадали здания городской больницы, отдела внутренних дел, городской администрации и другие постройки, всего 54 объекта муниципальной недвижимости и 107 частных домов. Басаев был ликвидирован 10 июля 2006 года. Последние сообщения о задержании членов его банды подтверждались в 2007 году.

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Ликвидирован лидер чеченских боевиков Шамиль Басаев







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