31 июля 2017 г.
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Федор Чистяков эмигрировал из России

время публикации: 13:00 | последнее обновление: 13:17 блог версия для печати фото
Федор Чистяков

В связи с запретом на территории России "Свидетелей Иеговы" лидер легендарной группы "Ноль" Федор Чистяков заявил в интервью "Новой газете", что не намерен возвращаться домой из США, где он сейчас находится на гастролях.

То, что Федор Чистяков принял решение об эмиграции, подтверждают также источники редакции NEWSru.co.il.

Легендарный Дядя Федор никогда не скрывал, что уже больше двадцати лет является членом "Свидетелей Иеговы".

"Религия меня однозначно спасла. Как пример – через четыре месяца после того, как я начал изучать Библию, я бросил курить. А я тогда курил такие жуткие кубинские сигареты под названием "Лигерос", они были даже хуже "Беломора" и в народе назывались "смерть под парусом", потому что на пачке была изображена лодочка. И я курил эту дрянь и утверждал, что могу даже бросить пить, но курить никогда не брошу. Про марихуану уже говорить нечего. Я даже не могу сказать, что мне нравилось курить, потому что я иногда обкуривался до такого состояния, что мне было просто плохо. Но я же так решительно воспел марихуану, что чувствовал себя обязанным. Я же стал флагманом индустрии. И когда я осознал, что мне все это на самом деле не нужно, что все это можно забыть и делать что-то другое, мне стало гораздо легче. Хотя последствия были очень тяжелыми. Но все равно это было спасение. Сейчас я по прежнему Свидетель Иеговы, но теперь это для меня просто часть жизни", - рассказывал Чистяков в прошлогоднем интервью NEWSru.co.il.

Напомним, в апреле этого года минюст обратился в Верховный суд России с иском против "Свидетелей Иеговы". Чиновники утверждали, что объединение нарушает "уставные цели и задачи, а также действующее законодательство".

20 апреля Верховный суд России признал религиозную секту "Свидетели Иеговы" экстремистской организацией, ликвидировал и запретил ее деятельность на территории страны.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 18 июля 2017 г.
Верховный суд РФ подтвердил запрет "Свидетелей Иеговы"
// NEWSru.co.il // В мире // 20 апреля 2017 г.
Верховный суд РФ признал "Свидетелей Иеговы" экстремистами и отобрал имущество
// NEWSru.co.il // В мире // 23 марта 2017 г.
"Свидетелей Иеговы в России" заподозрили в экстремизме
// NEWSru.co.il // Досуг // 28 ноября 2016 г.
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