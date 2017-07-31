Израиль предложил Гане научить спецназ пользоваться БПЛА

Пресс-служба вооруженных сил Ганы сообщила, что Израиль предложил обучить специальные подразделения ганской армии использованию тактических беспилотных самолетов.

Согласно заявлению, предложение было сделано в ходе визита посла Израиля в Гане Ами Мела и военного атташе в странах Африки полковника Авиэзера Сегаля в "Бирманский лагерь" – крупнейшую военную базу в Аккре.

Никаких дополнительных данных данному поводу предоставлено не было. Известно, что командование ВС Ганы планирует купить партию БПЛА, однако никаких публичных заявлений по данному поводу сделано не было.