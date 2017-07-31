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Актер Алексей Гришин пострадал в ДТП, в результате которого погиб водитель

время публикации: 11:31 | последнее обновление: 11:31 блог версия для печати фото
Актер Алексей Гришин пострадал в ДТП, в результате которого погиб водитель

43-летний российский актер Алексей Гришин 30 июля получил травмы в результате опрокидывания квадроцикла в деревне Луговая Пушкинского района Подмосковья, передает ТАСС.

В сообщении отмечается, что водитель квадроцикла, мужчина 1975 года рождения, погиб.

Гришин был госпитализирован, а затем отпущен на амбулаторное лечение.

Алексей Гришин родился 24 июля 1974 года в городе Ташкент (Узбекская ССР). В 1998 году окончил школу-студию МХАТ (курс Олега Табакова). Сотрудничает с театром на Малой Бронной. C 1998 по 2006 работал в Театре-студии под руководством Олега Табакова. Также работает в театре Моссовета в качестве приглашенного артиста. С 2000 года снимается в кино. Первую эпизодическую роль сыграл в фильме "Брат-2". В общей сложности сыграл более 60 ролей в кинофильмах и сериалах.

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