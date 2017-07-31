Теракт-самоубийство у здания посольства Ирака в Кабуле: ИГ взяло ответственность

Террористы атаковали в понедельник офис полиции в столице Афганистана Кабуле и расположенное по соседству посольство Ирака, которые находятся в деловом центре города.

Об этом сообщает 31 июля новостное агентство Reuters со ссылкой на официальные источники.

Смертник взорвал себя у центрального входа в посольство, а затем туда ворвались его вооруженные сообщники.

К настоящему моменту известно, что убиты семеро охранников. Террористы, укрывшиеся в здании, были ликвидированы прибывшими к месту происшествия полицейскими.

Сотрудники расположенной в этом районе итальянской больницы сообщают о двух пострадавших.

Позже в этот день террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за этот теракт, о чем сообщило новостное агентство Amaq.