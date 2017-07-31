Умерла легендарная Жанна Моро – символ "новой волны" французского кино

В понедельник, 31 июля, СМИ сообщили о смерти легенды французского кинематографа 89-летней Жанны Моро. Тело актрисы было найдено в ее доме, расположенном в Восьмом округе Парижа. Эту печальную весть подтвердили мэр округа и агент Моро, пишет газета Le Parisien.

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Моро, символ интеллектуальной красоты и муза режиссеров "новой волны", названная Орсоном Уэллсом лучшей актрисой современности, получила за свою долгую жизнь множество наград: приз Каннского кинофестиваля (1960, за фильм Питера Брука "Семь дней, семь ночей"), "Золотой лев" Венецианского фестиваля за вклад в развитие кино (1991) и аналогичная награда Европейской академии киноискусства (1997), почетная "Золотая пальмовая ветвь" в Каннах (2003), "Золотой медведь" Берлинского кинофестиваля (2005) и приз Станиславского на XXVII ММКФ(2005). Дважды, в 1975-м и 1995 гг., она возглавляла жюри Каннского фестиваля.

Жанна Моро родилась 23 января 1928 года в Париже, в семье управляющего пивоварней Анатоля-Дезире Моро и танцовщицы Кэтрин Моро. Отец Жанны был французом, а мать – англичанкой из графства Ланкашир. В 16 лет девочка, и до этого не слишком усердная в учебе, увидела спектакль по пьесе Жана Ануя "Антигона", и это определило ее судьбу: Жанна поступила в Парижскую Высшую национальную консерваторию музыки и танца.

В 1947 году она дебютировала в качестве актрисы на Авиньонском театральном фестивале, а через несколько месяцев была зачислена в труппу Комеди Франсез, став самой молодой актрисой легендарного театра за всю его трехсотлетнюю историю.

Невзирая на юный возраст, Моро быстро превратилась в главную актрису труппы, которая играла практически во всех постановках, а ее дебютным спектаклем стала постановка пьесы Ивана Тургенева "Месяц в деревне".

Но традиции и чопорность репертуарного театра угнетали молодую актрису, и четыре года спустя Жанна решает покинуть Комеди Франсез ради кино, где она сыграла несколько ролей в малобюджетных триллерах – режиссеры того времени не были в восторге от ее внешности и не прочили ей блестящей кинокарьеры.

С 1953 по 1957 она снялась в нескольких фильмах, среди которых следует выделить картины "Спальня старшеклассниц" (1953), "Жюльетта" (1953), "Не тронь добычу"(1954)" и др.

Фортуна повернулась к ней лицом в 1957 году: у Моро завязался роман с режиссером Луи Малем, который снял ее в ставших затем культовых картинах "Лифт на эшафот" и "Любовники" – противоречивой и по тем временам очень откровенной драме, после съемок в которой СМИ окрестили Жанну "новой Бриджит Бардо". За роль в этом фильме Жанна удостоилась приза Венецианского кинофестиваля - первой ее награды.

После успеха в Венеции Моро становится одной из самых востребованных актрис шестидесятых годов и снимается у величайших режиссеров в истории кинематографа: Микеланджело Антониони, Луиса Бунюэля и Франсуа Трюффо, чей фильм "Жюль и Джим" стал лучшей актерской работой Моро – по ее собственному мнению и оценкам экспертов.

С 1960-го по 1966 год она снялась в таких знаковых картинах, как "7 дней. 7 ночей (Модерато кантабиле)"(1960, реж. Питер Брук), "Ночь"(1961, Микеланджело Антониони), "Жюль и Джим"(1962, Франсуа Трюффо), "Процесс"(1962, Орсон Уэллс), "Затухающий огонек"(1963, Луи Маль), "Победители"(1963, Карл Форман), "Дневник горничной"(1964, Луис Бунюэль), "Мата Хари, агент X21"(1964, Жан-Луи Ришар), "Вива Мария!"(1965, Луи Маль), "Полуночные колокола"(1965, Орсон Уэллс) и "Мадемуазель"(1966, Тони Ричардсон).

В последующие годы она снималась у Бертрана Блие в "Вальсирующих" (1974), у Райнера Вернера Фассбиндера в "Керель", у Люка Бессона в "Ее звали Никита" (1990), у Вима Вендерса в "Когда наступит конец света" (1991), у Рустама Хамдамова в "Анна Карамазофф", у Антониони в "За облаками" (1995), у Франсуа Озона в фильме "Время прощания" (2005). Свою последнюю значимую роль Моро исполнила в драме португальского режиссера Мануэла ди Оливейры "Жебо и тень"(2012).