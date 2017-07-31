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Майк Пенс в Эстонии: "США защитят страны Балтии от российской агрессии"

время публикации: 19:19 | последнее обновление: 19:20 блог версия для печати фото
Майк Пенс в Эстонии: "США защитят страны Балтии от российской агрессии"

Вице-президент США, который находится в настоящий момент в Таллинне, заверил жителей прибалтийских республик в том, что Вашингтон готов защитить их в случае, если они подвергнутся агрессии со стороны России: "Нападение на одного из нас равносильно нападению на всех".

Об этом пишет в понедельник, 31 июля, сайт новостной службы ВВС.

Издание напоминает, что это заявление было сделано в ходе состоявшейся в этот день пресс-конференции и на фоне растущей напряженности в американо-российских отношениях – после того, как Россия пригрозила резко сократить численность дипломатического корпуса США в Москве в отместку за ужесточение американских санкций.

В ходе встречи с президентами Литвы, Латвии и Эстонии Пенс передал им сообщение от президента США Дональда Трампа: "США подтверждают свою приверженность Пятой статье устава NATO, в которой говорится о взаимной защите. Мы с вами".

Напомним, что вооруженные силы РФ готовятся к крупномасштабным военным учениям, которые будут проведены в августе этого года – совместно с Беларусью.

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Понедельник, 31 июля 2017 г.
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