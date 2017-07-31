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Трамп уволил директора по коммуникациям через 10 дней после назначения

время публикации: 22:30 | последнее обновление: 22:10 блог версия для печати фото
Энтони Скарамуччи

Президент США Дональд Трамп снял с поста директора Белого дома по связям с общественностью Энтони Скарамуччи. Об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на свои источники в Белом доме.

По данным NY Times, Энтони Скарамуччи был отстранен от должности по требованию нового главы аппарата Джона Келли.

Финансист с Уолл-стрит Энтони Скарамуччи был назначен на пост директора по коммуникациям всего 10 дней назад, 21 июля. Причем, отчитываться о своей работе он должен был непосредственно президенту, а не главе администрации Райнсу Прибусу, как это делал его предшественник. После того, как Скарамуччи попал в Белый дом, подал в отставку пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Через несколько дней после вступления в должность Скарамуччи поужинал в компании Дональда Трампа, его супруги Мелании, телеведущего Fox Шона Ханнити и бывшего топ-менеджера телекомпании Билла Шайна. Об этой встрече стало известно от журналиста The New Yorker Райана Лизза, который рассказал о ней в Twitter.

На следующий день Скарамуччи позвонил журналисту и, не стесняясь в выражениях, потребовал выдать источник его информации. Скарамуччи был уверен, что информация журналистом была получена от главы администрации Белого дома Райнса Прибуса, в адрес которого он также отпустил в беседе несколько ругательств.

Райан Лизза опубликовал без купюр расшифровку беседы с главой по коммуникациям Белого дома в The New Yorker. На следующий день после публикации Прибус подал в отставку, а его место занял Джон Келли.

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