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Хамасовец, обмененный на Шалита, приговорен в Австрии к пожизненному заключению

время публикации: 15:11 | последнее обновление: 16:57 блог версия для печати фото
Хамасовец, обмененный на Шалита, приговорен в Австрии к пожизненному заключению

Австрийский суд приговорил к пожизненному лишению свободы боевика палестинской террористической группировки ХАМАС, захватившей власть в секторе Газа, признанного виновным в подстрекательстве к террористической деятельности в Иерусалиме.

Об этом пишет в понедельник, 31 июля, сайт израильской газеты "Маарив".

Подсудимому, имя которого законы страны не разрешаю разглашать, инкриминировалось вербовка двух жителей Западного берега, которых он в 2016 году убедил бросать гранаты в жилые дома еврейской столицы. Впрочем, как говорится в статье, этот теракт не был совершен – его предотвратила израильская Служба внутренней безопасности (ШАБАК), арестовав обоих завербованных.

Показания террористов были заслушаны в австрийском суде и привели к аресту их вдохновителя, который был выпущен из израильской тюрьмы в рамках так называемой "сделки Шалита".

ШАБАК сотрудничал с правоохранительным органами Австрии и передал им запись показаний арестованных в ходе видеоконференции из Тель-авивского суда.

Напомним, что на прошлой неделе Европейский суд вынес решение оставить ХАМАС в "черном списке" террористических организаций.

Справка:

Гилад Шалит - военнослужащий Армии обороны Израиля, похищенный 25 июня 2006 года террористическими организациями "Бригады Из ад-Дин аль-Касам" (военное крыло организации ХАМАС), Комитеты народного сопротивления и Армией Ислама], и удерживаемый в качестве заложника движением ХАМАС.

18 октября 2011 года, после пяти лет и четырех месяцев заключения, Гилад был освобожден и передан соотечественникам в обмен на 1027 палестинских заключенных, более 400 из которых – террористы, виновные в убийстве 599 израильтян. В числе тех, кто был освобожден в рамках этой сделки – террористы, приговоренные к 18, 19, 21, 23 и даже к 48 пожизненным тюремным срокам.

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Понедельник, 31 июля 2017 г.
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