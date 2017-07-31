Издание The Sunday Times уволило колумниста за антисемитскую заметку

Руководство британского издания The Sunday Times объявило, что прекращает сотрудничество с колумнистом Кевином Майерсом в связи с его заметкой, в которой он предположил, что ведущие телекомпании BBC Клаудия Уинклман и Ванесса Фелц получают высокие зарплаты исключительно потому что они еврейки, сообщает BBC.

Материал был удален с сайта издания, редакция принесла читателями извинения.

Речь идет о колонке под заголовком "Простите, девушки - равную оплату нужно заслужить", в которой Майерс пишет о том, что подавляющее большинство высокооплачиваемых сотрудников BBC – мужчины. Майерс отмечает, что самые высокооплачиваемые сотрудницы BBC являются еврейками, и именно их национальность стала причиной таких заработков.

Колонка, опубликованная в ирландском выпуске газеты и размещенная на сайте издания, вызвала возмущение британских борцов с антисемитизмом.

Напомним, в 2009 году Кевин Майерс в своей колонке в издании Independent отрицал Холокост.