31 июля 2017 г.
последняя новость: 09:26
Названо опасное пищевое сочетание
Лопес напугала фанатов пупками
Пугачева затмила невесту внука
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
08:56 Издание The Sunday Times уволило колумниста за антисемитскую заметку
08:46 Явка на выборах в Конституционную ассамблею Венесуэлы составила 41,5%
05:52 В Лос-Анджелесе автомобиль въехал в группу людей, восемь пострадавших
21:35 Путин объявил, что Россию должны покинуть 755 сотрудников американских дипмиссий
19:31 Замглавы МИД РФ: Россия "отомстит" США отменой доллара
18:36 Террористы намеревались взорвать самолет, летевший из Сиднея: подробности
17:40 Мэр филиппинского города, подозреваемый в наркоторговле, убит в перестрелке
17:13 В Венесуэле убит кандидат в депутаты Учредительного собрания
16:41 Пхеньян: ужесточение американских санкций повлечет "суровое возмездие"
15:24 Американка позвонила по номеру 911 и сообщила, что гибнет в "объятиях" удава
В мире

Издание The Sunday Times уволило колумниста за антисемитскую заметку

время публикации: 08:56 | последнее обновление: 08:56 блог версия для печати фото
Издание The Sunday Times уволило колумниста за антисемитскую заметку

Руководство британского издания The Sunday Times объявило, что прекращает сотрудничество с колумнистом Кевином Майерсом в связи с его заметкой, в которой он предположил, что ведущие телекомпании BBC Клаудия Уинклман и Ванесса Фелц получают высокие зарплаты исключительно потому что они еврейки, сообщает BBC.

Материал был удален с сайта издания, редакция принесла читателями извинения.

Речь идет о колонке под заголовком "Простите, девушки - равную оплату нужно заслужить", в которой Майерс пишет о том, что подавляющее большинство высокооплачиваемых сотрудников BBC – мужчины. Майерс отмечает, что самые высокооплачиваемые сотрудницы BBC являются еврейками, и именно их национальность стала причиной таких заработков.

Колонка, опубликованная в ирландском выпуске газеты и размещенная на сайте издания, вызвала возмущение британских борцов с антисемитизмом.

Напомним, в 2009 году Кевин Майерс в своей колонке в издании Independent отрицал Холокост.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 27 июля 2017 г.
В первой половине 2017 года Великобритания "поставила рекорд" по антисемитизму
// NEWSru.co.il // В мире // 17 июля 2017 г.
Отчет: количество антисемитских преступлений в Великобритании выросло за два года на 44%
// NEWSru.co.il // В мире // 8 июля 2017 г.
В лондонском центре имени Елизаветы II выступит исламский проповедник нацизма







  Rating@Mail.ru  
Понедельник, 31 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017