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В мире

Явка на выборах в Конституционную ассамблею Венесуэлы составила 41,5%

время публикации: 08:46 | последнее обновление: 08:46 блог версия для печати фото
Явка на выборах в Конституционную ассамблею Венесуэлы составила 41,5%

Явка на выборах в Национальную конституционную ассамблею Венесуэлы, которые прошли в воскресенье, 30 июля, составила 41,5%. Проголосовало порядка восьми миллионов человек. Об этом сообщила избирательная комиссия в стране.

По утверждению оппозиции, явка составила только 12%. Оппозиция отказалась признать результаты выборов и призвала продолжить демонстрации.

Десять человек погибли во время беспорядков в день выборов в столице Венесуэлы - Каракасе. Также был убит один из кандидатов на пост депутата Учредительного собрания - 39-летний венесуэльский политик Хосе Феликс Пинеда. Он был застрелен неизвестным злоумышленником, который ворвался в его дом, расположенный в городе Сьюдад-Боливар, административном центре штата Боливар, и выпустил в него несколько пуль.

Новое Учредительное собрание получит полномочия переписать конституцию страны и лишить власти конгресс, контролируемый оппозицией.

Президент страны Николас Мадуро считает, что это единственный способ восстановить мир после нескольких месяцев протестов и политического тупика. Однако оппозиционные политики утверждают, что Мадуро хочет использовать учредительное собрание, чтобы закрепиться у власти.

Мировое сообщество подвергло критике выборы в Венесуэле. В США рассматривают возможность ввести новые санкции, направленные против нефтяной промышленности Венесуэлы. Ранее Соединенные Штаты ввели санкции в отношении 13 членов правительства Мадуро. Венесуэлу уже исключили из субрегионального торгово-экономического союза MERCOSUR. Члены Организации американских государств (ОАГ), включая США, Канаду и Мексику, заявили, что они не признают полномочия Конституционной ассамблеи.

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