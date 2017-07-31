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Умер от инфаркта легендарный российский бард Юрий Панюшкин

время публикации: 15:27 | последнее обновление: 15:27 блог версия для печати фото
Умер от инфаркта легендарный российский бард Юрий Панюшкин

В ночь на понедельник, 31 июля, в Тольятти на 66-м году жизни скончался в результате инфаркта поэт, композитор и легендарный бард Юрий Панюшкин. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook Виталий Шабанов, один из основателей Грушинского фестиваля.

Панюшкин окончил Куйбышевский государственный институт культуры, по распределению попал в Тольятти. Работал методистом в городском методическом кабинете, затем стал художественным руководителем Тольяттинского городского клуба песни "Привал".

Панюшкин пятнадцать лет работал в Тольяттинском театре кукол, где сыграл более 40 ролей, был автором стихов и музыки к спектаклям. Он выпустил семь авторских сборников, и его произведения вошли в "Антологию авторской песни. 100 бардов. 600 песен" (ЭКСМО, 2008).

Юрий Панюшкин был удостоен звания лауреата Всесоюзного фестиваля политической песни памяти Виктора Хары (Тольятти, 19780, а также Грушинского фестиваля (1978) – за песню "Заповедная страна".

В 2004 Панюшкин, член союза театральных деятелей Российской Федерации (1995) союза российских писателей (1999) и союза писателей СССР (1999), опубликовал пьесу в стихах под названием "Царь Кондрат, или Кто виноват?".

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