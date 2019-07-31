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31 июля 2019 г.
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В мире

Убийство в Мехико: израильтян заманила в ресторан "блондинка" La Guerra

время публикации: 16:10 | последнее обновление: 16:10 блог версия для печати фото
Убийство в Мехико: израильтян заманила в ресторан "блондинка" La Guerra
Убийство в Мехико: израильтян заманила в ресторан "блондинка" La Guerra
Убийство в Мехико: израильтян заманила в ресторан "блондинка" La Guerra

Полиция Мексики продолжает публиковать подробности расследования убийства двух израильских преступников, совершенного 24 июля в одном из ресторанов Мехико. В этом преступлении, помимо стрелявшей Эсперансы Гутьеррес Рохано, замешана еще одна женщина, которую пресса называет La Guerra ("Война") , действовавшая под псевдонимом Ванесса Байер.

Эта женщина сыграла роль приманки, заказав столик и пригласив израильтян в ресторан. Завершив свою миссию, она сбросила белокурый парик и скрылась из ресторана через кухню и уехала на ожидавшем ее у черного входа автомобиле модели пикап. Полиция Израиля помогает мексиканским коллегам в расследовании этого преступления и находится с ними в тесном контакте, пишут израильские СМИ и, в частности, новостной сайт Walla.

24 июля в ресторане азиатской кухни на площади Артц Педрегаль в южной части Мехико были расстреляны два гражданина Израиля. Один из них погиб на месте, второй был доставлен в больницу, где скончался от полученных ран. Еще два человека получили ранения, включая полицейского, который пытался нейтрализовать стрелявшую. Пули попали ему в бедро и в шею. Стрелявшая, 33-летняя Эсперанза Гутьерез Рохано, была задержана.

Оба убитых были связаны с израильским преступным миром, причем один из них занимал высокое положение в уголовной иерархии. Следователи полагают, что убийство в мексиканской столице приведет к переделу криминальной карты Израиля.

Мексиканские СМИ выдвинули версию об убийстве на романтической почве. Утверждалось, что между Эсперанзой и одним из убитых были романтические отношения, и что, узнав об измене, женщина приобрела за 7 тысяч песо пистолет и наняла сообщников. Однако, учитывая личности убитых, в Израиле не поверили в эту версию. 44-летний Бен Сутхи – известный преступник, который в конце 90-х годов был приговорен к 17 годам заключения за участие в убийстве Мени Аслана, но смог бежать из тюрьмы в Мексику, подкупив полицейского. Там в 2004 году его арестовали по подозрению в организации банды, занимавшейся убийствами и наркоторговлей. Он был экстрадирован в Израиль, где рассказал, что бежал из тюрьмы, опасаясь стать жертвой криминальных разборок. После освобождения он вернулся в Мексику. По данным мексиканских СМИ, он был связан с картелем "Лос Бельтран Лейва" и с одним из его лидеров Эдгаром Вальдезом Виллареа, недавно осужденным в США на 50 лет тюрьмы. Второй убитый – его помощник 40-летний Алон Азулай. Мексиканская полиция сообщила, что убитые были связаны с игорным бизнесом и с распространением наркотиков в барах и на дискотеках.

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В Мехико "на романтической почве" застрелены два гражданина Израиля





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Среда, 31 июля 2019 г.
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