Британский МИД осудил решение Израиля о строительстве "новой Амоны"

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон опубликовал официальное заявление, осуждающее решение израильского правительства о строительстве нового поселения для жителей эвакуированного форпоста Амона и создании 2.000 единиц жилья за "зеленой чертой".

"Я разочарован тем, что Израиль планирует конфисковать дополнительные территории Западного берега, с тем, чтобы построить там почти 2.000 единиц жилья, несмотря на значительную озабоченность мирового сообщества этим вопросом", - подчеркнул Джонсон.

"Эти заявления противоречат международному праву и серьезно подрывают перспективу создания двух государств для двух народов. Как истинный друг Израиля, готовый постоять за Израиль, когда он сталкивается с предвзятым отношением и необоснованной критикой, я призываю Израиль воздержаться от шагов, которые уводят нас от нашей общей цели – мира и безопасности, и делают еще более сложными взаимоотношения Израиля и арабских стран", - говорится в заявлении Бориса Джонсона.

Напомним, в начале марта этого года глава британского МИД побывал в Израиле с официальным визитом. Это был не первый его приезд в Израиль. В ноябре 2015 года Джонсон, занимавший в то время пост мэра Лондона, побывал в Израиле и Палестинской автономии. Ряд палестинских фракций тогда отказались с ним встречаться – они были возмущены тем, что Джонсон назвал британских сторонников движения BDS, ратующего за бойкот Израиля , "учеными леваками в вельветовых пиджаках" и "глубоководными рыбами".

"Нет ничего более глупого, чем бойкот Израиля – единственной демократии в регионе, единственном месте, где, на мой взгляд, построено открытое плюралистическое общество", – так сформулировал Джонсон свою позицию по данной проблеме.





