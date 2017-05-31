CNN: Трамп продлит вето на закон о переносе посольства в Иерусалим

Телеканал CNN со ссылкой на источники в Вашингтоне сообщил, что на данном этапе Дональд Трамп не готов перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим и в ближайшие часы подпишет указ, замораживающий действие "Закона о Иерусалиме".

"Закон о Иерусалиме" был утвержден Конгрессом в 1995 году. В нем говорится, что США признают Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля. В соответствии с законом, американское посольство должно было переехать в Иерусалим не позднее мая 1999 года. Однако закон также предусматривает сохранение за президентом права вето на реализацию закона, которым воспользовались Билл Клинтон, Джордж Буш, Барак Обама.

Соответствующий указ подписывается раз в полгода, и 1 июня это впервые предстоит сделать президенту Трампу, который во время своей предвыборной кампании обещал перенести посольство.

Еще накануне, 30 июня, пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сообщил, что президент пока не принял решение, касающееся судьбы посольства.