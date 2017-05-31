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В мире

CNN: Трамп продлит вето на закон о переносе посольства в Иерусалим

время публикации: 20:41 | последнее обновление: 20:41 блог версия для печати фото
Дональд Трамп у Стены плача. 22 мая 2017
Посольство США в Тель-Авиве

Телеканал CNN со ссылкой на источники в Вашингтоне сообщил, что на данном этапе Дональд Трамп не готов перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим и в ближайшие часы подпишет указ, замораживающий действие "Закона о Иерусалиме".

"Закон о Иерусалиме" был утвержден Конгрессом в 1995 году. В нем говорится, что США признают Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля. В соответствии с законом, американское посольство должно было переехать в Иерусалим не позднее мая 1999 года. Однако закон также предусматривает сохранение за президентом права вето на реализацию закона, которым воспользовались Билл Клинтон, Джордж Буш, Барак Обама.

Соответствующий указ подписывается раз в полгода, и 1 июня это впервые предстоит сделать президенту Трампу, который во время своей предвыборной кампании обещал перенести посольство.

Еще накануне, 30 июня, пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сообщил, что президент пока не принял решение, касающееся судьбы посольства.

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