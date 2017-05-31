Теракт в Кабуле около здания посольства Германии: 50 убитых, более 150 раненых

В среду, 31 мая, в особо охраняемом районе Кабула, где расположены президентский дворец, здания иностранных посольств и офисы медиа-агентств, прогремел мощный взрыв. По сведениям агентства Reuters, около здания посольства Германии взорвался заминированный автомобиль.

Pajhwok Afghan News‏ со ссылкой на министерство здравоохранения Афганистана сообщает, что убиты 50 человек, более 150 получили ранения.

На данный момент неясно, есть ли среди погибли иностранцы, но достоверно известно, что среди раненых есть иностранные граждане, в их числе граждане Китая. Сообщается также, что взрывом был поврежден офис китайского государственного агентства "Синьхуа".

Место происшествия оцеплено афганскими силами безопасности.

К расследованию подключены американские и другие иностранные эксперты.