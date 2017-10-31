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В мире

В КНДР на ядерном полигоне обрушился туннель: сотни погибших

время публикации: 11:45 | последнее обновление: 12:41 блог версия для печати фото
В КНДР на ядерном полигоне обрушился туннель: сотни погибших
В КНДР на ядерном полигоне обрушился туннель: сотни погибших
Пунгери, КНДР

В результате обрушения туннеля на ядерном полигоне в Северной Корее не менее 100 человек погибли под завалами и еще не менее 100 погибли в ходе спасательной операции, сообщают японские СМИ.

Речь идет о крупнейшем северокорейском полигоне для ядерных испытаний Пунгери в северной части КНДР.

Существуют опасения, что катастрофа может привести к высокому уровню радиации над Корейским полуостровом.

Ранее специалисты высказывали опасения по поводу того, что недавняя серия ядерных испытаний в КНДР может привести к обрушению туннеля на полигоне Пунгери.

Напомним, 3 сентября на полигоне Пунгери были проведены шестые ядерные испытания в КНДР. Власти Северной Кореи объявили об успешных испытаниях водородной бомбы, которая может быть заложена в боеголовку новой межконтинентальной баллистической ракеты. Сообщение о шестых ядерных испытаниях было передано в эфире государственного телевидения КНДР, в нем подчеркивалось, что испытания на специальном полигоне прошли успешно и утечки радиации не было. По оценке экспертов, мощность взрыва составляла около 70 килотонн.

Все шесть ядерных испытаний в КНДР были подземными.



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