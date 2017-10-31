В КНДР на ядерном полигоне обрушился туннель: сотни погибших

В результате обрушения туннеля на ядерном полигоне в Северной Корее не менее 100 человек погибли под завалами и еще не менее 100 погибли в ходе спасательной операции, сообщают японские СМИ.

Речь идет о крупнейшем северокорейском полигоне для ядерных испытаний Пунгери в северной части КНДР.

Существуют опасения, что катастрофа может привести к высокому уровню радиации над Корейским полуостровом.

Ранее специалисты высказывали опасения по поводу того, что недавняя серия ядерных испытаний в КНДР может привести к обрушению туннеля на полигоне Пунгери.

Напомним, 3 сентября на полигоне Пунгери были проведены шестые ядерные испытания в КНДР. Власти Северной Кореи объявили об успешных испытаниях водородной бомбы, которая может быть заложена в боеголовку новой межконтинентальной баллистической ракеты. Сообщение о шестых ядерных испытаниях было передано в эфире государственного телевидения КНДР, в нем подчеркивалось, что испытания на специальном полигоне прошли успешно и утечки радиации не было. По оценке экспертов, мощность взрыва составляла около 70 килотонн.

Все шесть ядерных испытаний в КНДР были подземными.





