Теракт на Манхэттене: есть погибшие и раненые

Недалеко от Всемирного торгового центра в Нью-Йорке грузовик выехал на велодорожку, сбивая велосипедистов и прохожих. Не менее восьми погибших, 11 раненых, из которых двое детей.

Состояние раненых оценивается как тяжелое, но стабильное.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио официально заявил, что речь идет о теракте.

Исполнитель теракта заявил, что совершил его от имени группировки "Исламское государство", сообщил телеканалу NBC источник в правоохранительных органах. По его словам, соответствующую записку террорист оставил в машине.

Свидетели рассказывали, что грузовой автомобиль выехал не велодорожку, сбив нескольких велосипедистов и прохожих, затем врезался в желтый "школьный" автобус.

Позже полиция сообщила, что водитель выскочил из грузовика с оружием и кричал "Аллах Акбар". Полицейские открыли по подозреваемому огонь и ранили мужчину в область живота.

По данным американских СМИ, теракт совершил 29-летний выходец из Узбекистана Сейфулло (Сейфулла) Саипов, иммигрировавший в США в 2010 году. Информация о личности террориста пока не подтверждена официальными источниками.

В "твиттере" News Executive сообщается, что все пострадавшие - были сбиты грузовиком. Выстрелы, о которых сообщают свидетели, были сделаны полицейским, который пытался остановить водителя.

Министерство иностранных дел Аргентины сообщает, что среди жертв теракта на Манхэттене (Нью-Йорк, США) пять граждан этой страны. Ранее МИД Бельгии уведомил, что среди жертв теракта один бельгиец.

В министерстве иностранных дел Израиля сообщили, что на данном этапе у них нет информации о пострадавших в результате теракта на Манхэттене израильтянах.

В социальных сетях появились кадры с места происшествия. На видео, опубликованном в "твиттере" News Executive‏, можно увидеть двух сбитых людей.

BREAKING VIDEO: Shooting/car ramming incident Manhattan, multiple injured. Warning Graphic content pic.twitter.com/s6sELaTU2P — News_Executive (@News_Executive) 31 октября 2017 г.

Расследование теракта взяло на себя ФБР.





