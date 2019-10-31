Reuters: WhatsApp обвиняет израильскую компанию NSO Group в причастности к взломам аккаунтов политиков в 20 странах

В четверг, 31 октября, агентство Reuters сообщило, что многие высокопоставленные правительственные и военные чиновники, по меньшей мере в 20 странах на пяти континентах, пострадали в результате взлома их приложений WhatsApp. В компании WhatsApp обвиняют израильскую компанию NSO Group в причастности к этим взломам.

В сообщении сказано, что 29 октября компания WhatsApp подала иск против NSO Group, утверждая, что эта израильская компания создала и продала хакерскую платформу, использовавшую "дыру" в серверах, принадлежащих WhatsApp. С помощью этого программного обеспечения клиенты NSO Group взломали мобильные телефоны как минимум 1400 пользователей, говорится в публикации.

Поскольку среди пострадавших пользователей оказались высокопоставленные чиновники в десятках стран, есть основания полагать, что клиенты NSO Group преследовали некие политические цели. Этот скандал может иметь серьезные дипломатические последствия, пишет Reuters.

Агентство отмечает, что клиентами NSO Group являются "исключительно государственные заказчики".

По сведениям Reuters, пострадали граждане Соединенных Штатов, Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна, Мексики, Пакистана, Индии и других стран. Помимо прочих, среди "жертв" оказались журналисты и правозащитники из Индии. О том, кто из клиентов NSO Group, может быть причастен к этим взломам, пока не сообщается.

В NSO Group ранее заявляли, что ПО этой компании предназначено исключительно для помощи государственным силовым структурам, которые занимаются розыском террористов и преступников. В СМИ появлялись публикации о том, что продукция этой компании также использовалась правительствами некоторых стран с авторитарными режимами для борьбы с оппозицией.

Напомним, что компания WhatsApp, создавшая одноименный мессенджер, была основана Яном Кумом и Брайаном Эктоном в 2009 году. Центральный офис компании расположен в Маунтин-Вью, США. С октября 2014 года компания принадлежит корпорации Facebook.

29 октября агентство Reuters сообщало, что корпорация Facebook, владеющая одноименной социальной сетью, подала в окружной суд в Сан-Франциско иск против израильской компании кибертехнологий NSO Group. Facebook требует запретить NSO осуществлять несанкционированный доступ или попытки несанкционированного доступа к переписке пользователей на платформе мгновенных сообщений WhatsApp и на других платформах Facebook. Согласно иску, NSO взламывала переписку журналистов, дипломатов, правозащитников, правительственных чиновников и т.д. Но о том, что речь идет о высокопоставленных чиновниках в десятках стран, агентство сообщило 31 октября.

В мае 2019 года года газета Financial Times писала, что NSO в апреле 2019 года выявила уязвимость в WhatsApp, и вместо того, чтобы сообщить о ней, использовала ее для взлома мобильных телефонов. Тогда же сообщалось, что WhatsApp разработал "заплатку", устраняющую уязвимость. Правозащитные организации и правоохранительные органы в США были поставлены в известность об этом инциденте.

Отметим, что это было не первое подобное обвинение в адрес NSO. Еще в 2016 году в Apple обнаружили, что израильская компания использовала в своих интересах три уязвимости в системе. Продаваемые израильтянами программные решения позволяли посторонним, читать электронные письма, записывать звук с телефона, собирать пароли и отслеживать местоположение пользователя.

В ноябре 2018 года бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден обвинил израильские компьютерные компании в создании компьютерного обеспечения для взлома и кражи личной информации. В частности, он заявил, что с помощью программного обеспечения, разработанного базирующейся в Герцлии компанией NSO, велась слежка за саудовским журналистом Джамалем Хашогги, и, по сути, израильтяне причастны к его гибели. В NSO Group эти обвинения отвергали.

В июне 2019 года сайт The Middle East Monitor со ссылкой на арабские СМИ писал, что Саудовская Аравия и Израиль заключили соглашение, согласно которому королевство получит или получило израильское оборудование для компьютерного шпионажа. В публикации утверждалось, что сумма сделки составляет 300 миллионов долларов.





