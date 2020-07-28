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NEWSru.co.il :: Автомобили28 июля 2020 г., 08:43

Опубликованы новые поправки к правилам дорожного движения в Израиле

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Новый запрещающий знак с изображением автомобиля с выхлопами будет устанавливаться на въездах в зоны чистого воздуха. Знак выделенной полосы для общественного транспорта Новые трехсигнальные светофоры для велосипедов, предназначенные для установки на велосипедных дорожках

Министерство юстиции Израиля опубликовало поправки к правилам дорожного движения, содержащие новые дорожные знаки, которые должны появиться в ближайшее время на израильских трассах.

Новый запрещающий знак с изображением автомобиля с выхлопами будет устанавливаться на въездах в зоны чистого воздуха. В зонах, объявленных на текущий момент в Хайфе и Иерусалиме, запрещен въезд автомобилей с загрязняющими типами двигателей (дизельные двигатели старых моделей без фильтра). Парный к нему перечеркнутый знак серого цвета означает конец зоны чистого воздуха.

Знак выделенной полосы для общественного транспорта претерпит изменения, и к нему, помимо символов автобуса и такси, добавится символ мотоцикла. Это означает, что мотоциклисты смогут пользоваться выделенными полосами для общественного транспорта. Соответствующим образом изменится и знак окончания выделенной полосы.

Также поправки предусматривают установку новых трехсигнальных светофоров для велосипедов, предназначенные для установки на велосипедных дорожках, и создание "пешеходных переходов" для велосипедов с соответствующим обозначением краской на асфальте.

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