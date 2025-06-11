"Кухня мечты" – современно, доступно, элегантно

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Кухня – то место, где мы проводим огромную часть времени. И пора ее обновить. Вы согласны, но боитесь расходов и ремонта? Тогда замена только фасада – дверцы на ваших кухонных шкафах – то, что сделает вашу кухню другой, и она заиграет новыми красками и текстурами.

С компанией "Кухня мечты", которая, заменив старые дверцы новыми, превратит вашу кухню в свежее и яркое пространство, от вас потребуется только готовность к переменам. Услуги по замене дверок устаревшего дизайна на современные стоят недорого, а специалисты "Кухня мечты" работают быстро, в удобное и согласованное с вами время и, что немаловажно, не оставляя беспорядка.

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Летом 2025-го интерьерная мода рекомендует выбирать для кухонь светлую палитру. Самым роскошным цветом по-прежнему остается белый. Белая глянцевая кухня производит впечатление дорогой и нарядной.

Самый практичный цвет – бежевый. Действительно, брызги, отпечатки пальцев и пятна заметны на нем меньше, чем на других.

Жемчужно-серый и молочный цвета делают кухонный фасад современным и респектабельным.

Впрочем, классику тоже никто не отменял: к ней относится коричневый, синий и красный цвет, с которыми кухня приобретет стиль ар-деко, хай-тека или минимализма. Лучше, если темный цвет напоминает о природе: о синем небе, древесной коре, морской гальке, ярких листьях. В компании "Кухня мечты" подберут именно тот цвет, который будет вас радовать, используя при этом только качественные материалы.

Интересно смотрятся двухцветные кухни: подвесные шкафы одного цвета, нижние – другого, возможно, контрастного. Например, белый верх – синий низ. Такая кухня выглядит очень эффектно. Кроме того, это отличный повод добавить один-два встроенных шкафчика или пару нужных полочек к вашей кухне. "Кухня мечты" охотно сделает это, подобрав шкаф или полку соответствующего размера и конфигурации.

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Особо стоит упомянуть, что в новых дверцах вас будет радовать не только цвет, но и современный механизм плавного закрывания дверей.

Дверные ручки могут быть самыми разными – и, конечно, на них тоже есть мода. Например, металлические ручки-скобы, которые легко ложатся в руку и всегда выглядят эстетично. Или интегрированные ручки, представляющие собой углубление для захвата рукой. Сегодня дизайнеры рекомендуют систему "тач", при которой ручек на дверцах вообще нет, а фасад кухни выглядит гладким, без сучка-без задоринки, и зрительно увеличивает пространство.

Те же, кто предпочитает эргономичности и минимализму уют и ностальгию, выберут дверцы в стиле "прованс",которой гармонично сочетает романтизм и деревенский колорит. Дверцы с рельефными вставками и филенками мгновенно "утеплят" кухню, превратив ее в сердце всей квартиры.

Кроме того, "Кухня мечты" может добавить (или заменить) любой из элементов кухонного фасада: вытяжку, сушилку, раковину или прилегающую к ней рабочую поверхность. При этом фрагменты кухонного интерьера из натурального дерева специалисты "Кухня мечты" берутся "омолодить" и отреставрировать.

Менять кухни к лучшему, обновляя их, помогут специалисты "Кухня мечты", которые работают по всей стране, от Нагарии до Арада. Принимаются все виды платежей.

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