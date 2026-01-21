Михаил Крутихин – о том, как шах Пехлеви убедил иранок отказаться от чадры
время публикации: 21 января 2026 г., 13:43 | последнее обновление: 21 января 2026 г., 13:56
"Занятно. Рассказал журналистке, как Реза-шах Пехлеви в 30-е годы прошлого века боролся с чадрой. Он издал указ, вводивший обязательное ношение чадры проститутками. И в городах – как рукой сняло.
Журналистка пишет, что феминистки в редакции были возмущены и потребовали написать, что власти силой срывали чадру с женщин.
Чёртовы дуры. Больше с этой редакцией (Новая газета Европа) не сотрудничаю".
Михаил Крутихин, аналитик нефтегазового рынка, журналист, востоковед. Много лет работал на Ближнем Востоке