Михаил Крутихин – о том, как шах Пехлеви убедил иранок отказаться от чадры

"Занятно. Рассказал журналистке, как Реза-шах Пехлеви в 30-е годы прошлого века боролся с чадрой. Он издал указ, вводивший обязательное ношение чадры проститутками. И в городах – как рукой сняло.

Журналистка пишет, что феминистки в редакции были возмущены и потребовали написать, что власти силой срывали чадру с женщин.

Чёртовы дуры. Больше с этой редакцией (Новая газета Европа) не сотрудничаю".

Источник

Михаил Крутихин, аналитик нефтегазового рынка, журналист, востоковед. Много лет работал на Ближнем Востоке