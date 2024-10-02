Пассажиры Arkia оказались брошенными в аэропорту Ларнаки, авиакомпания самоустранилась

Иранская атака, совершенная во вторник вечером, застала врасплох авиакомпании, рейсы которых должны были прибыть в Израиль. Управление аэропортов закрыло воздушное пространство над Израилем, сообщив, что самолеты будут перенаправлены в альтернативные аэропорты за пределами Израиля. Так и произошло. Но несмотря на то, что вскоре воздушное пространство вновь было открыто, и самолеты начали прибывать в Израиль и вылетать из Израиля, группа из 150 пассажиров, летевшая рейсом авиакомпании Arkia из Милана, была высажена в аэропорту Ларнаки, и большая часть израильтян до сих пор не вернулась домой. Авиакомпания Arkia от решения ситуации, по словам пассажиров, самоустранилась.

Одна из пассажирок злосчастного рейса Ульяна Калугина рассказала о своем опыте в социальной сети Facebook. Ульяна возвращалась с друзьями из Милана в Израиль рейсом авиакомпании Arkia 0338. Изначально планировался ночной рейс, но незадолго до запланированного вылета он был отменен, и пассажиров разместили в предоставленных аэропортом гостиницах, сообщив, что их рейс вылетит на следующий день в 13:10.

"На следующий день рейс откладывали каждый час – вначале на 14:15, потом на 15:15, и на 15:15 нам предоставили самолет украинской фирмы SkyUp c украинским экипажем, и в нем была стюардесса Arkia, – рассказывает Ульяна. – Когда мы были в воздухе и уже пролетали над Кипром, произошла иранская атака, и нам стюардесса Arkia сообщила, что мы сейчас садимся в аэропорту Ларнаки, берем ваш багаж, входим в стерильную зону, не проходим паспортный контроль – там мы разместимся, и через какое-то время, как она сказала, примерно в час ночи, Arkia пришлет за нами самолет".

По словам Ульяны, единственным "средством связи" с авиакомпанией Arkia у пассажиров рейса была только эта женщина, стюардесса по имени Нурит. Она привезла пассажиров в аэропорт Ларнаки. У пассажиров, а их было порядка 150 человек, оставались посадочные талоны из аэропорта Милана, естественно, без указания Ларнаки, где их самолет совершил вынужденную посадку.

Около двух часов люди ждали в аэропорту Ларнаки в небольшом помещении, не приспособленном для ожидания. "И вот мы два часа стояли и не знали, что делать, – рассказывает Ульяна. Среди пассажиров были дети до двух лет, были инвалиды ЦАХАЛа, которым нужна была немедленная помощь, был инсулинозависимый человек, старики… Все в подвешенном состоянии, никто ничего не говорит, кроме этой стюардессы Arkia, которая обещала, что в 01:10 за нами прибудет самолет Arkia".

Администрация аэропорта объяснила, что пассажирам все же необходимо будет пройти паспортный контроль, пусть и без билета – ведь билета на прилет в Ларнаку или на вылет из Ларнаки ни у кого из них не было, они не были, по сути, транзитными пассажирами. Но им объяснили: аэропорт Ларнаки настолько не приспособлен для такой ситуации, что для ожидающих попросту нет места, и в итоге израильтян вынудили пройти паспортный контроль и выйти из трансферной зоны аэропорта.

"В этот момент мы никто: билетов у нас нет, остается только эта стюардесса компании Arkia, которая в курсе всей ситуации, держит телефон и периодически связывается со своим начальством. Но в 01:10 оказывается, что стюардесса улетает этим рейсом, оставляя нас одних в аэропорту Ларнаки, и она ничего не знает, что происходит дальше", – Ульяна до сих пор крайне удивлена и очень раздосадована произошедшим. 150 пассажиров на обещанный самолет не посадили.

По ее словам, на смену Нурит авиакомпания должна была прислать другого сотрудника, но тот даже не отвечал на телефон. Ни один представитель компании Arkia не подошел к пассажирам, не приехал в аэропорт, не позвонил им и не поинтересовался их судьбой. "Мы не волновали вообще никого: мы сидели все на полу, включая стариков, детей, инвалидов, – возмущается Ульяна. – Нурит улетела, а наш рейс, как оказалось, Arkia продала детям, возвращавшимся из Польши из ежегодной экскурсии. И вот на этом рейсе улетела стюардесса, а мы остались – без воды, без еды, без ночлега, и главное – без информации, что происходит, будет ли рейс, и что нам вообще делать".

Пассажиры рейса создали группу в WhatsApp для координации между собой и обмена опытом. Они пытались связываться с компанией Arkia по телефону и через сайт компании, через "личный кабинет": даже в "личном кабинете" никакой информации о замене рейса не было. В расписании аэропорта значились три рейса на следующий день – то есть, на среду 2 октября, но ни один из них не предлагался в качестве сменного для высаженных на полпути пассажиров.

"Где-то к четырем часам утра мы поняли, что не можем больше оставаться в аэропорту, на полу или на креслах, – рассказывает Ульяна. – Arkia не предоставила нам ни гостиницы, ни воду, ничего. Те люди, которые как-то дожили до утра в аэропорту, часть из них улетела. Мы не знаем, купили они билеты сами, или им их все же предоставили, мы к тому времени сняли себе гостиницу на свои деньги недалеко от аэропорта, и никто с нами не связывался от авиакомпании Arkia. Мы купили себе билеты на завтра на Wizz Air, пока эти билеты вроде бы не отменены".

Ульяна Калугина глубоко разочарована и крайне возмущена поведением авиакомпании Arkia. "Они нас попросту бросили одних ночью, – говорит она. – Там были люди, которые нуждались хотя бы в каких-то простых таблетках, вроде акамоля, ни у кого ничего не было, мы просто ходили по людям и просили поделиться. Инвалид ЦАХАЛа с простреленной спиной нуждался в определенных медикаментах – ничего этого он не получил. Для инсулинозависимого нашли инсулин у кого-то из пассажиров. Мы сейчас в Ларнаке, мы купили билеты на Wizz Air и ждем свой рейс. Но у нас была такая возможность. Те, у кого такой возможности не было – часть осталась в аэропорту, часть улетела на самолете Arkia, который прислали в 10:00 и в 10:30. Но собирать пассажиров и координировать их отправку в Arkia не стали".

По словам Ульяны, единственным источником информации для сбитых с толку высаженных в Ларнаке пассажиров были сами пассажиры – кто-то зашел в "личный кабинет", где фигурировали три рейса. Между этими рейсами, возможно, должны были разделять застрявших пассажиров – но никто не знал, когда и как это произойдет, а связаться с ними не удосужились.

Последним человеком из Arkia, с кем пассажиры контактировали, была та самая Нурит, которая одна улетела первым же рейсом. "Она нам просто сказала, что на этом ее полномочия заканчиваются, – возмущена Ульяна. – Думаю, она прекрасно знала, что сама она улетит, поэтому она была спокойна, не паниковала, как все мы. Она посидела с нами до часу, потом подошла к стойке Arkia, сделала нам ручкой и улетела, никому нас не передала".

Еще один серьезный просчет – безопасность. Напомним, эта ситуация произошла в тот самый момент, когда Иран обстрелял Израиль, а в Яффо был совершен смертоносный теракт, унесший жизни семерых человек. Полторы сотни израильских граждан находились в аэропорту Ларнаки без какой-либо охраны и без помощи авиакомпании, на рейс которой они имели несчастье купить билеты.

"Ни автобуса, ни гостиницы, ни воды, ни еды – ничего, – возмущается Ульяна. – Мы сейчас поглядываем на группу, смотрим, кто понемногу улетает, кто решает проблемы иначе – заказывает гостиницы, на свои деньги, естественно. Гостиницы здесь стоят порядка 120 евро за ночь – и это наши деньги, билеты мы купили тоже на свои деньги, потому что Arkia не дала нам никакой информации об обмене рейса. А ведь были люди, у которых денег не было – они возвращались из отпуска домой. Можно все понять, война, форс-мажор – но хотя бы обеспечьте людей хотя бы койкой, куда можно положить двухлетнего ребенка, который плачет".

Отметим, что наша редакция сделала то же самое, что делали и продолжают делать попавшие в подобную ситуацию пассажиры: связалась с телефонным центром обслуживания авиакомпании. После получаса ожидания на линии звонок был попросту прерван. На сайте компании отмечается, что колл-центр по пятницам прекращает работу в 13:00. Можно предположить, что и в предпраздничные дни он работает по тому же графику. Это означает, что пассажиры остаются без связи с Arkia на ближайшие несколько дней.

В настоящее время пассажиры сорванного рейса обдумывают дальнейшие шаги – в том числе в судебном поле. "Этот самолет все же мог пролететь еще час и довезти людей, – говорит Ульяна Калугина. – Эта стюардесса могла бы передать нас кому-то, какому-то представителю компании, хотя бы по телефону – или представитель компании мог бы зайти в этот же чат и сказать, что нам делать и чего ждать. Ведь у них все наши данные, номера паспортов, номера телефонов – но никто ничего не сделал. Они закончили работу в свои пять-шесть часов – и все, а ведь мы из Милана до Ларнаки добирались фактически 14 часов. У них было время, были возможности. Ничего".

Newsru.co.il пыталась связаться с компанией Arkia, но безуспешно. Мы будем следить за развитием ситуации.

Материал подготовила Елена Пепел