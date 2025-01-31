Время зажигания субботних свечей 31 января 2025 года

Субботние свечи зажигают за 18 минут до захода солнца (в Иерусалиме – за 40 минут).

После зажигания свечей прикрывают глаза ладонями и произносят благословение: "Барух Ата, Адонай Элоэйну мэлэх аолам, ашер кидшану бэмицвотав вэцивану лэадлик нэр шель шаббат". (Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, который освятил нас Своими заповедями и повелел нам зажигать субботнюю свечу).

В эту субботу в синагогах читают главу Торы "Бо":

Последние три казни поражают Египет: полчища саранчи уничтожают весь урожай и зелень, густая тьма окутывает страну, а в полночь 15 Нисана гибнут все первенцы Египта.

Всевышний дает еврейскому народу первую заповедь — установить календарь, основываясь на циклах луны. Евреи получают указание принести пасхальную жертву: ягненка, кровью которого должны быть помечены дверные косяки и притолоки, чтобы Б-г, поражая египетских первенцев, миновал («пасах») эти дома. Запеченное мясо жертвы следует съесть в ту же ночь с мацой и горькой зеленью.

После гибели первенцев фараон сдаётся и требует, чтобы евреи немедленно покинули Египет. Уходя в спешке, они берут с собой опресноки, так как тесто не успело закваситься. Египтяне отдают им золото, серебро и одежды, и евреи покидают страну, опустошив её.

Евреи получают законы о посвящении первенцев и о праздновании Исхода каждый год. Этот праздник включает избавление от квасного, употребление мацы и рассказ детям об освобождении из рабства. Также заповедано возлагать тфилин в память об Исходе и посвящении себя Богу.