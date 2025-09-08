Новая книга Яира Лапида "Война и мечта" вышла на русском языке

Публикуется на правах рекламы. Текст предоставлен рекламодателем

Некоторые книги стоит прочитать лишь для того, чтобы насладиться текстом. Если вы возьметесь за роман Льва Толстого "Война и мир", то даже не интересуясь историей первой половины XIX века, будете просто наслаждаться литературным стилем, характерами героев, любовными коллизиями, философскими рассуждениями автора. А есть книги, которые нужно прочитать не только ради красивого слога, их необходимо прочитать, чтобы понять себя, свою страну, своё время. "Война и мечта" Яира Лапида – именно из таких книг.

"Война и мечта" Яира Лапида – это не мемуары в привычном смысле слова и не сухая политическая хроника. Это книга, которая соединяет в себе три уровня: личные воспоминания и переживания, портрет страны в драматические моменты её истории и размышления о лидерстве в XXI веке.

Структура книги построена на чередовании личного и общественного. Лапид пишет о своей семье – об отце Томи, пережившем Холокост, о погибшей сестре Михаль, о дочери Яэль, которой в 2,5 года поставили диагноз "аутизм" – и сразу переносит эти воспоминания в плоскость политики, показывая, как личные потери и опыт формируют решения премьер-министра. Так память превращается в национальную перспективу.

"Семьи детей с особыми потребностями – это сообщество. Мы живём вместе, ходим вместе к тем же врачам, на те же процедуры, в те же конторы, равнодушные к нашим нуждам. Каждый из нас чуть не попал когда-то в аварию, получив неожиданный удар с заднего сидения, у каждого из нас были следы укусов. Меня преследует мысль о том, что большинство семей детей с особыми потребностями оказались в ловушке удушающей правительственной бюрократии, съедающей постепенно их сбережения. Я не готов отказаться от возможности исправить эту ситуацию. (…) И после 10 лет борьбы закон о детях с особыми потребностями проходит большинством голосов: 42 – за, 0 – против, 0 – воздержавшихся". (Яир Лапид, из книги "Война и мечта").

Проза Лапида ясная, прямая, чем-то сродни газетной по ритму (что не удивительно для одного из самых популярных в прошлом журналистов страны), но с драматическими вспышками, которые делают её настоящей литературой. Он не углубляется в абстрактную философию: каждая мысль опирается на конкретный эпизод, будь то заседание военного кабинета, встреча с мировыми лидерами или разговор на кухне с женой. Его стиль – это сплав журналистской точности и художественной выразительности.

Лапид предстаёт здесь не как политик в привычном понимании и не как публицист-наблюдатель. Перед нами – лидер, который старается видеть суть и принимать решения, даже когда они противоречат мнению большинства или кажущейся логике момента.

"24 февраля 2022 года, в день, когда Россия вторглась в Украину, я был министром иностранных дел. В тот вечер я созвал большую пресс-конференцию и сказал: "Израиль будет на правильной стороне истории, мы поддержим Украину". Так мы и поступили. Придёт день, когда я смогу опубликовать полностью гневную и увлекательную переписку с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, часть которой включена в эту книгу. Такое решение – на чьей стороне быть в сложном военном конфликте – не принимается за день. Оно рождается всей жизнью. Оно основано на вопросе: кто ты? Каковы твои ценности? Что ты делаешь, когда твои интересы и убеждения сталкиваются?" (Яир Лапид, из предисловия к книге "Война и мечта")

Произведение Яира Лапида – это рассказ не о славе, идущей вслед за властью, а о цене власти: о том, что значит взять на себя ответственность и нести её, несмотря на давление, критику и собственный страх ошибки.

"Всю свою жизнь я верил, что лучше попробовать и потерпеть неудачу, чем вообще не пробовать. (…) Эта фраза – мантра моей жизни. Большинство людей говорят себе, что и они действуют по этому принципу, но это не так. В решающие моменты их одолевают сомнения, они задают себе и окружающим слишком много вопросов, они боятся потерпеть неудачу, а ещё больше – что над ними будут смеяться, они знают, что самое безопасное – делать, как все. Даже если это будет провалом, они, по крайней мере, не окажутся в одиночестве. Я думаю иначе. Если хочешь чего-то достичь в жизни, подумай о шансах, а не о рисках. Если хочешь чего-то достичь, иди и пытайся этого добиться. Даже если потерпишь неудачу, по пути может случиться что-то хорошее. Человеческая история – это, по сути, история людей, которые не делали того, что все считали верным". (Яир Лапид, из книги "Война и мечта")

Лапид не пытается показать себя непогрешимым. Он рассуждает об ответственности за принятие решений и об их цене, когда каждая поднятая на голосовании рука решает судьбы людей. Лапид – не герой-одиночка, а человек, готовый идти против течения, выдерживать давление и принимать решения, когда другие избегают их. Это вопрос лидерства, который сегодня актуален как никогда.

Важная линия книги – международная политика: саммит в Негеве, речь в ООН, встречи с президентами, премьер-министрами, эмирами и шейхами. Но в отличие от традиционных политических мемуаров, эти сцены описаны не для демонстрации собственной значимости, а как иллюстрация того, что сила государства строится на диалоге, доверии и умении дать сцену другим.

"Война и мечта" – не просто книга воспоминаний, и не просто политическое эссе. Это приглашение взглянуть на реальность глазами лидера, который не боится быть честным с собой и с читателем. Она оставляет ощущение доверия: если этот человек снова окажется у руля, он не будет прятаться за лозунгами, а возьмёт ответственность на себя. Это не красивые речи, а способность держать удар, идти против течения и принимать решения, которые определяют будущее страны.

"Книга, которую вы держите в руках, не о политике, а о любви. Это рассказ о моей любви к Государству Израиль. Как и всякая великая любовь, она полна драм, некоторые доводят до слёз, некоторые смешны – я надеюсь, что хотя бы часть из них чему-то научит читателя", – пишет Яир Лапид в предисловии.

Прочитать эту книгу стоит всем, кто хочет понять не только Яира Лапида, но и Израиль – с его трагедиями, надеждами и силой преодоления.

Автор рецензии: Анастасия Шлезенберг

