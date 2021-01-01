Законы, указы и реформы, вступающие в силу 1 января 2021 года

Редакция NEWSru.co.il публикует традиционный обзор законов, указов и реформ, вступающих в силу в новом году и влияющих на различные сферы жизни израильтян. Поскольку на последние два года пришлось три раунда выборов, 1 января 2021 года таковых набралось не так много, и в основном речь идет о реформах, утвержденных несколько лет назад с отложенной датой вступления в силу.

Индексация

Кнессет утвердил закон, устанавливающий среднюю зарплату по стране для нужд индексации по состоянию на 1 января 2021 года на уровне средней зарплаты на 1 января 2020 года. Этот шаг призван нейтрализовать влияние статистической аномалии, приведшей к резкому росту реальной средней зарплаты по стране в разгар кризиса. В результате будет отменена индексацию зарплат депутатов Кнессета, министров, высших государственных чиновников, судей и т.д., а также любых других тарифов, привязанных к средней зарплате по стране.

Ведомство национального страхования

1 января 2021 года вступит в силу третий этап реформы в сфере санитарного ухода, в рамках которого будут добавлены два дополнительных часа ухода в неделю для лиц, имеющих право на пособие третьего уровня, и по одному часу в неделю – для лиц, имеющих право на пособие четвертого и пятого уровня.

Здравоохранение

1 января вступит в силу второй этап реформы маркировки продуктов питания. Уровень содержания соли в продуктах, выше которого продукт должен быть помечен красной меткой, снижен с 500 мг до 400 мг на 100 граммов твердого продукта и с 400 мг до 300 мг жидкого продукта, содержание сахара – с 13,5 до 10 граммов на 100 граммов твердого продукта, а содержание насыщенных жиров – с 5 граммов до 4 граммов на 100 граммов твердого продукта.

С 1 января школы, в которых более 500 учеников, будут обязаны иметь в доступном и хорошо обозначенном месте дефибриллятор и набор экстренной медицинской помощи, включая перевязочные материалы, жгуты для остановки кровотечения, спасательное одеяло и т.д.

1 января вступает в силу едва ли не единственная структурная реформа, утвержденная последним правительством – реформа в сфере развертывания оптоволоконных сетей. В течение пяти месяцев с момента вступления закона в силу "Безек" должен будет уведомить министерство связи о районах, в которых он планирует подключать домохозяйства, и в течение 6 лет завершить работы по подключению. Также в рамках закона компании инфраструктуры связи должны будут отчислять 0,5% годового дохода в специальный фонд, из которого будет оплачиваться развертывание сетей в нерентабельных районах. Очередность развертывание сетей в нерентабельных районах будет определяться на основании таких критериев, как вопросы безопасности, социо-экономическое положение, географическая удаленность от крупных населенных пунктов и от центра страны.

Юстиция

После двух отсрочек, предоставленных министрами юстиции Айелет Шакед и Амиром Оханой, и двух неудачных попыток остановить ее через БАГАЦ, 1 января 2021 года вступает в силу реформа гражданского судопроизводства. Реформа, являвшаяся флагманским проектом Шакед, была утверждена в сентябре 2018 года после четырех лет работы. Количество положений гражданского судопроизводства сокращено с 532 до 180, утверждены четкие максимальные сроки для процедур, ограничены размеры текстов, надзор над соблюдением инструкций вверен секретариату суда. В частности, размер искового заявления в мировом суде не должен превышать 15 страниц. Подготовку материалов к судебному заседанию стороны процесса должны осуществлять вместе, чтобы сократить напрасную трату судебного времени из-за отсутствия материалов. Список прошений судящиеся стороны должны будут подавать до начала суда, а не в процессе. То же самое касается заключений экспертов, списков свидетелей и т.д. В целом реформа призвана снизить нагрузку на судебную систему, ускорить гражданские процессы и сократить их стоимость для государства и для самих судящихся.

Также с 1 января 2021 года вступят в силу положения закона о запрете на потребление услуг проституток, позволяющие правоохранительным органам применять санкции к нарушителям. При первом задержании клиента проститутки ждет штраф в размере 2000 шекелей, при втором задержании – удвоение штрафа.

С 16 января вступит в силу новый закон об информации об уголовном прошлом, запрещающий работодателям прямо или косвенно получать или использовать информацию об уголовном прошлом претендента на рабочее место при принятии решения о его найме.

Внешняя торговля

1 января вступит в силу договор о свободной торговле с Украиной. В рамках договора Израиль отменить 80% таможенных пошлин на украинскую промышленную продукцию и 9% пошлин на сельскохозяйственную продукцию. Украина, в свою очередь, отменит 70% таможенных пошлин на израильскую промышленную продукцию и 6% – на сельскохозяйственную. Торговый оборот между Израилем и Украиной по состоянию на конец 2019 года составлял полмиллиарда долларов, из которых 400 миллионов долларов приходились на импорт с Украины.

Изменения в тарифах

Проезд через туннели горы Кармель подорожает до 8,05 шекелей за отрезок для абонентов и до 9,91 шекеля за отрезок для водителей, не имеющих абонемента.

Бензин подорожает на 8 агорот за литр до 5,51 шекеля за литр при самообслуживании

Электричество для домохозяйств подешевеет на 2,3% до 43,3 агоры за киловатт/час.

Материал подготовил экономический обозреватель NEWSru.co.il Михаил Шафранов