Расходы на пособия по безработице в Израиле за март-май почти вдвое ниже прогноза

В период с марта по май 2020 года Ведомство национального страхования выплатило пособия по безработице на общую сумму 8,1 миллиарда шекелей вместо прогнозировавшихся 15 миллиардов шекелей.

Пик выплат пришелся на выплаченные в мае апрельские пособия – 3,5 миллиарда шекелей. Пособия за май обошлись государству в 2,9 миллиарда шекелей. Для сравнения, в докризисный период на пособие по безработице государство тратило 300-350 миллионов шекелей в месяц.

Основной причиной столь значительной разницы стал тот факт, что большую часть уволенных и отправленных в неоплачиваемый отпуск составляли работники с низкой зарплатой, в первую очередь - молодежь. Об этом свидетельствуют и данные службы трудоустройства, согласно которым около 45% отправленных в неоплачиваемый отпуск составляли работники младше 34 лет. Также среди причин – более ранний, чем предполагалось, выход из карантина.

Средняя суточная выплата пособия составила всего 177 шекелей на человека. Для сравнения, в докризисный период средняя суточная выплата составляла 214 шекелей. Средний размер месячного пособия снизился с 5.300 шекелей в феврале до 4.300 шекелей в марте.

Напомним, что с начала кризиса общее количество получателей пособия составило 1 миллион и 75 тысяч человек. С 19 апреля о возвращении на работу сообщили 401 тысяча человек, а 130 тысяч начали получать пособие. Кроме того, 31 тысяча человек подали заявления на получение пособия по прожиточному минимуму. На текущий момент пособие получают 674 тысячи человек.

В связи с высоким уровнем безработицы было принято решение продлить период получения пособия по безработице до середины августа.