Коронавирусный кризис в Израиле в сравнении с другими странами. Экономический обзор за неделю

Редакция NEWSru.co.il продолжает еженедельную публикацию экономических обзоров, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

Оценка ущерба экономике от двухнедельного "герметичного" карантина в праздничный период снизилась с 30 миллиардов шекелей до 10,5 миллиардов шекелей, однако каждая дополнительная неделя такого карантина, по оценке главного экономиста минфина, обойдется еще в 10 миллиардов шекелей. Банк Израиля более оптимистично оценивает ущерб недели карантина после праздника в 9 миллиардов шекелей.

Данные, публикуемые в течение недели государственной службой трудоустройства, вряд ли стали для кого-то сюрпризом. С введения второго локдауна в канун еврейского Нового года было зарегистрировано 178 тысяч новых безработных, в подавляющем большинстве отправленных в неоплачиваемый отпуск. Для 132 тысяч из них это второй период безработицы с начала кризиса. Основную долю уволенных составляют работники сферы просвещения (работники НКО и внесистемного образования, нянечки и т.д.), работники сферы розничной торговли и работники отелей и ресторанов. 66% новых безработных – женщины, преобладающие среди работников трех вышеупомянутых секторов экономики.

30 сентября министерство финансов сообщило о достижении соглашения с профсоюзами и работодателями о новом распределении бремени оплаты дней самоизоляции для тех, кто не заболел коронавирусом. Согласно договору, они будут списываться с "накопленных" работником больничных и оплачиваться в том же порядке: первые два дня – за счет работника, дальнейшие – за счет работодателя и государства. Однако далеко не все объединения работодателей согласны с данным соглашением, и не исключено, что БАГАЦу снова придется вмешиваться в вопрос оплаты больничных дней работникам, пропустившим работу из-за болезни, которой болели не они.

Как и ожидалось, Кнессет без сюрпризов утвердил новый пакет экономической помощи, причем на голосовании в итоговом чтении присутствовали всего пять депутатов, которые единогласно проголосовали за его утверждение.

Управление инноваций в министерстве науки утвердило предоставление государственных гарантий в размере до 40% десяти институциональным инвесторам для инвестиций в израильские стартап-компании, находящиеся на стадии становления. Общая сумма инвестиций – 2 миллиарда шекелей. В случае, если инвестиционный портфель принесет прибыль, государство получит 10% от разницы между прибылью, полученной за 10 лет, и условной прибылью в 18,5%.

Сегодня значительная часть обзора посвящена обзору макроэкономических показателей Израиля по сравнению с другими развитыми странами, и в частности – с Чехией, входящей в референтную группу стран, с которыми как правило сопоставляется израильская экономика. При этом следует отметить, что уже 1 сентября постепенно начнут поступать новые экономические данные, охватывающие период с июля по сентябрь. В большей части стран мира эти данные должны позволить оценить влияние облегчения ограничительных мер на темпы восстановления экономики. Однако в Израиле экономический рост июля и августа будет снова занижен показателями второй половины сентября, как это уже было с первым кварталом 2020 года.

Данные о сокращении внутреннего валового продукта за первый и, особенно, второй кварталы 2020 года, свидетельствуют, что Израиль пострадал от кризиса меньше большинства развитых стран.

Несмотря на то, что Израиль начал принимать карантинные меры одним из первых в мире, в первом квартале ВВП Израиля сократился на 1,7%, что вдвое меньше среднего показателя по Евросоюзу (-3,3%) и немного меньше среднего показателя по OECD (-1,9%).

Из европейских стран лучшие показатели были только у Греции (-0,7%), Венгрии и Польши (по -0,4%), Литвы (-0,3%), Швеции, Болгарии и Румынии, сумевших сохранить положительный рост экономики. В то же время ВВП Франции уже в первом квартале сократился на 5,9%. Более 5% ВВП с января по март потеряли также Исландия, Италия, Испания и Словакия. В Чехии, входящей в группу стран, с которыми сопоставляется экономика Израиля, ВВП сократился на 3,3%.

Сокращение ВВП во втором квартале во всем мире (за исключением Китая, который быстрыми темпами начал восстанавливать экономику) было беспрецедентным за последние десятилетия.

Однако и тут показатель Израиля (-8,2%) лучше среднего показателя по OECD (-10,6%) и среднего показателя по Евросоюзу (-11,4%). Из развитых стран лучше ситуация в Южной Корее (-3,2%), Финляндии (-4,4%), Норвегии (-5,1%), Литве, Эстонии, Ирландии, Латвии, Люксембурге, Дании и Австралии. ВВП Японии сократился 7,9%, ВВП Швейцарии – на 8,2%, ВВП не вводившей карантин Швеции – на 8,3%, ВВП Чехии – на 8,7%. Словакии, Словении, Нидерландам и Германии удалось сдержать сокращение ВВП в рамках 10% за квартал, все остальные развитые страны потеряли более 10%. Сильнее всех пострадали Великобритания (-20,4%) и Испания (-17,8%).

К сожалению, Центральное статистическое бюро Израиля еще не опубликовало данные по ВВП на душу населения, считающемуся базовым показателем уровня жизни в стране, за второй квартал 2020 года. По состоянию на конец первого квартала, то есть в марте 2020 года, ВВП на душу населения в долларовом эквиваленте и при паритете цен составлял 42196 долларов, где-то на уровне Испании (40337 долларов) и Италии (42307 долларов). Средний показатель по OECD составлял 46393 доллара, зоны евро – 48184 доллара.

В первом квартале сокращение уровня жизни было относительно умеренным. В пострадавших больше других Исландии, Франции и Испании ВВП на душу населения снизился, соответственно, на 7,47%, 6% и 5,39%. Также значительное снижение уровня жизни отмечено в Италии, Словакии, Словении, Финляндии. В Чехии ВВП на душу населения снизился на 3,43%, в Израиле – на 2,19%, в Германии – на 2,05%. Средний показатель по OECD снизился на 1,99%.

Данные второго квартала в странах, в которых они были опубликованы, свидетельствуют, как и следовало ожидать, о гораздо более значительном снижении ВВП на душу населения. В Великобритании он снизился за квартал на 21%, с 48264 долларов до 38332 долларов. Более 10% снижения зафиксированы в Испании, Венгрии, Франции, Португалии, Греции, Италии, Бельгии, Канаде, Чили, Австрии. Поскольку темпы прироста населения в Израиле заметно выше, чем в большинстве других развитых стран, можно ожидать, что снижение уровня жизни (ВВП на душу населения) будет более существенным, чем сокращение объемов экономики (ВВП), однако разрыв между Израилем и странами с более высоким уровнем жизни сократится.

Отставая от статбюро большинства других развитых стран, ЦСБ Израиля до сих пор не опубликовал данные по объемам государственного долга за 1-2 кварталы 2020 года. Последний известный показатель верен на конец 2019 года, когда объем госдолга снизился до 60% от внутреннего валового дохода страны, что является хорошим показателем по мировым меркам. Для сравнения, госдолг Германии на тот момент составлял 59,8%, Польши – 61,7%, Финляндии – 65,2%. Отдельно стоит группа стран, в которых состояние госдолга по отношению к ВВП превышает 100% – Япония (237,4%), Греция (186,9%), США (135,7%), Италия (134,8%), Португалия (123,7%), Канада, Бельгия, Франция, Испания. В то же время объем госдолга Чехии на конец 2019 года составлял 36,3%. В частности, именно поэтому чешский кредитный рейтинг выше израильского.

Текущие прогнозы говорят о возврате уровня израильского госдолга к 80% уже к концу 2020 года, и к 100% в ближайшие несколько лет, как в следствие сокращения объемов экономики, так и в свете значительного увеличения государственных займов, призванных финансировать программы экономической помощи.

Безработица

Сравнение уровней безработицы на текущий момент не имеет смысла, поскольку реальная картина в большинстве стран не соответствует уровню безработицы в ее стандартном международном определении (доля ищущих работу от общего количества работающих и ищущих работу). Напомню, что в Израиле правительство взяло за точку отсчета показатель, включающий (помимо ищущих работу безработных) работников, находящихся неоплачиваемом отпуске, но не включающий тех, кто потерял работу в период кризиса и временно прекратил поиски работы. В конце августа этот показатель опустился до 9,8%, однако очевидно, что в сентябре эта цифра резко вырастет из-за локдауна, и начнет постепенно снижаться не раньше второй половины октября.

Личное потребление является важным макроэкономическим показателем, свидетельствующим об изменении уровня дохода населения и его уверенности в завтрашнем дне, а также непосредственно влияющим на показатели предпринимательского сектора, такие как объемы производства, импорт, реальные инвестиции.

В последние годы частное потребление было одной из основных составляющих экономического роста в Израиле. Показатели первых двух кварталов свидетельствуют о резком сокращении частного потребления, в объемах, превышающих сокращение ВВП. В 2019 году рост частного потребления составил 3,8%. Выше показатели были только у Венгрии и Колумбии, а в большинстве развитых стран составлял от 1% до 3%. В Чехии рост частного потребления составил 3,1%. При нейтрализации темпов прироста населения рост частного потребления составил 2%, что является средним показателем по OECD.

Однако в первом квартале 2020 года частное потребление сократилось на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а во втором квартале рухнуло на 16,9%. Это один из худших показателей среди развитых стран – большее сокращение частного потребления зафиксировано в Великобритании, Испании, Ирландии, Мексике, Люксембурге и Италии. В Германии сокращение составило 12,9%, а в Чехии – 7,5%. Учитывая, что прирост населения, сопоставимый с израильским, из перечисленных стран имеет только Мексика, в пересчете на душу населения сокращение частного потребления было еще большим.

Промышленность и торговля

Израиль – экспортоориентированная страна, и пандемия не могла не нанести ущерб его внешней торговле. Следует отметить, что еще в 2019 году объемы израильского экспорта сократились на 4,4% по сравнению с предыдущим годом. В первом квартале 2020 года последовало сокращение на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а во втором – на 10,2%. Но если первом квартале, когда эпидемия еще не дошла до стран Европы, израильский показатель был одним из худших среди развитых стран (хуже – только у Люксембурга, Великобритании и скандинавских стран), то во втором квартале – среди лучших. Во Франции объемы экспорта сократились на 37,8%, в Канаде – на 33%, в Италии – на 29,8%, в Испании – на 29,7%, в США – на 29,4%, в Чехии – на 24,8%, в Швеции – на 17,5%. То есть в целом за первое полугодие ущерб израильскому экспорту был меньшим, чем в большинстве развитых стран.

Объемы промышленного производства в Израиле сократились в первом квартале 2020 года на 2%, как и в Германии. В Италии производство сократилось на 8,9%, во Франции и Испании – на 5,8% м 5,6%, в Чехии – на 3,2%. Однако в большинстве стран было отмечено или минимальное снижение, или рост объемов производства, как в Ирландии (+4,5%) и Греции (+3,3%). Во втором квартале Израиль (+0,5%), на ряду с Чехией (+2,5%) оказался едва ли не единственной страной, в которой объемы промышленного производства выросли. В большинстве развитых стран сокращение составило от 10% (Эстония) до 25% (Венгрия, Словакия). В Германии спад промышленного производства составил 19,2%, во Франции – 16,8%, в США – 13,22%.

В ожидании новых показателей

В целом израильская экономика, благодаря своим особенностям и хорошему состоянию в канун эпидемии, не очень болезненно перенесла первый этап кризиса, действительно пострадав в меньшей степени, чем большинство других развитых стран (что не умаляет проблем той части населения, которая пострадала больше всех – работников туризма, общественного питания, индустрии развлечений, общественных мероприятий). Скорее всего, показатели Израиля будут достаточно хорошими на мировом фоне и в третьем квартале. Быстрый выход из первого локдауна дал Израилю серьезное преимущество (став при этом одной из основных причин второго локдауна). Однако стране необходим план реформ, которые позволят осуществить быстрый перезапуск после снятия ограничений – реформ в сферах транспорта и транспортных инфраструктур, цифровых инфраструктур, сокращения бюрократии, внедрения новых финансовых технологий. И, что не менее важно, необходим переход от длящихся более полугода разговоров к реализации программ повышения общей квалификации с целью приспособления значительной части населения к изменившимся условиям рынка труда.



