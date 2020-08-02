"Битуах Леуми" начал выплату дотаций

Ведомство национального страхования начало перевод денег населению в рамках выплаты всеобщей дотации. В воскресенье, 2 августа, на банковские счета зашли дотации на детей.

Напомним, что в рамках закона о дотации родители получают 500 шекелей на каждого из первых четверых детей и по 300 шекелей на каждого последующего.

Если у родителей отдельные счета или если родители находятся в разводе, дотации получит тот из родителей, на счет которого приходят ежемесячные выплаты на детей от "Битуах Леуми".

Двойную дотацию получат люди, получающие пособие от "Битуах Леуми". Речь идет об инвалидах, узниках Сиона, израильтянах, пострадавших в терактах, переживших Катастрофу, малоимущих репатриантах и нуждающихся в уходе пожилых людях. Также двойную дотацию получат те, кто живут на пособие по прожиточному минимуму. Речь идет о людях всех возрастов. На двойную дотацию имеют право и граждане, получающие алименты .

Инвалиды ЦАХАЛа получат такую же дотацию как обычные граждане, а те, кто имеют право на пособие от министерства обороны (ТАГАМ), получат двойную помощь.

Демобилизованные солдаты (в первый год после завершения службы) получат дополнительные 500 шекелей и сумма дотации, получаемой ими, составит 1250 шекелей.

Меир Шпиглер, генеральный директор "Битуах Леуми", объясняет, что в случае отсутствия банковского счета, деньги будут переведены на счет в "Банк а-Доар". Шпиглер также призывает тех граждан, у которых есть счет в банке, однако этой информации нет в базе данных Службы национального страхования, внести данные счета либо на сайте "Битуах Леуми", либо по телефону.





