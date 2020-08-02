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NEWSru.co.il :: Экономика2 августа 2020 г., 08:56

"Битуах Леуми" начал выплату дотаций

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"Битуах Леуми" начал выплату дотаций

Ведомство национального страхования начало перевод денег населению в рамках выплаты всеобщей дотации. В воскресенье, 2 августа, на банковские счета зашли дотации на детей.

Напомним, что в рамках закона о дотации родители получают 500 шекелей на каждого из первых четверых детей и по 300 шекелей на каждого последующего.

Если у родителей отдельные счета или если родители находятся в разводе, дотации получит тот из родителей, на счет которого приходят ежемесячные выплаты на детей от "Битуах Леуми".


В течение недели начнется выплата дотаций взрослому населению (старше 18 лет). В "Битуах Леуми" заверяют, что все граждане получат дотации к началу следующей недели, в том числе те, кому положены дотации в двойном размере.

Двойную дотацию получат люди, получающие пособие от "Битуах Леуми". Речь идет об инвалидах, узниках Сиона, израильтянах, пострадавших в терактах, переживших Катастрофу, малоимущих репатриантах и нуждающихся в уходе пожилых людях. Также двойную дотацию получат те, кто живут на пособие по прожиточному минимуму. Речь идет о людях всех возрастов. На двойную дотацию имеют право и граждане, получающие алименты .

Инвалиды ЦАХАЛа получат такую же дотацию как обычные граждане, а те, кто имеют право на пособие от министерства обороны (ТАГАМ), получат двойную помощь.

Демобилизованные солдаты (в первый год после завершения службы) получат дополнительные 500 шекелей и сумма дотации, получаемой ими, составит 1250 шекелей.

Меир Шпиглер, генеральный директор "Битуах Леуми", объясняет, что в случае отсутствия банковского счета, деньги будут переведены на счет в "Банк а-Доар". Шпиглер также призывает тех граждан, у которых есть счет в банке, однако этой информации нет в базе данных Службы национального страхования, внести данные счета либо на сайте "Битуах Леуми", либо по телефону.


Семьи, годовой доход которых превышает 650 тысяч шекелей, получат только детскую дотацию.



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