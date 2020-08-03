Пути выхода из экономического кризиса в Израиле и за рубежом: плюсы и минусы. Интервью с профессором Ави Вайсом

Доктор Ави Вайс, директор центра Тауба и профессор на кафедре экономики университета Бар-Илан, ответил на вопросы редакции NEWSru.co.il.

В ходе интервью обсуждались меры, используемые правительством Израиля для преодоления экономического кризиса на фоне эпидемии коронавируса, в сравнении с зарубежным опытом.

Беседовал экономический обозреватель Михаил Шафранов.

Мы поддерживаем связи с людьми в различных органах власти. Прямых обращений к нам со стороны правительства или чего-то подобного не было, но мы на связи с сотрудниками министерства финансов и в других структурах. Но это скорее наша инициатива, чем их. Они не приходят к нам за советом, скорее мы предлагаем результаты наших исследований. Мы знаем, что они слушают, что нам есть сказать, но в конечном итоге многое завязано на политике.

Перейдем к текущим вопросам. В воскресенье Ведомство национального страхования начало выплачивать общую дотацию населению – "деньги с вертолета", как их называют экономисты. Этот шаг имеет право на существование, как утверждает правительство, или правы критики, утверждающие, что это лишь попытка купить молчание населения?

Частично правы и те, и другие. Разумеется, то, как все было сделано в итоге, гораздо лучше первоначального плана. Ведь сначала хотели дать одинаковые суммы всем семьям, вне зависимости от их доходов и потребностей. Сейчас, когда выплата обусловлена уровнем дохода, она гораздо более эффективна. Если мне дают деньги, я возьму и скажу спасибо, но это не заставит меня тратить больше, чем я трачу сейчас. Влияние дотации на мой уровень потребления будет практически нулевым. Тогда как влияние на уровень потребления того, кто нуждается в деньгах, будет очень высоким.

Да, но даже если так, это тоже важно, ведь долги банкам сократятся и часть денег все равно высвободится для траты на другие цели. В любом случае, так на потребление пойдет гораздо большая часть денег, чем если бы дотация выплачивалась всему населению вне зависимости от доходов. Ведь у людей с низким доходом предельная склонность к потреблению (готовность потратить каждый дополнительный шекель дохода, а не отложить его) выше, чем у людей с высоким доходом. Не стоит считать, что возврат долгов банкам не важен. Возможно, эти деньги не пойдут на потребление, но они помогут улучшить состояние семей.

В какой степени государство способно направить деньги адресно? Ведь у нас, в отличие от США, нет индивидуальной налоговой отчетности.

Для наемных работников сделать это государство может довольно легко. У властей имеется отчетность работодателей, они точно знают, кто сколько зарабатывает, и имеет возможность направить деньги в соответствии с уровнем дохода. С индивидуальными предпринимателями гораздо сложнее, как мы, собственно, и видели на протяжении всего кризиса. Но мы же видели и то, что со временем ситуация улучшилась.

В последние дни все больше работодателей начинают жаловаться, что решение продлить пособие по безработице до июля 2021 года приводит к отказу молодежи выходить на работу. Насколько правильным был этот шаг?

В этом решении есть свои плюсы и свои минусы. Одной из самых серьезных проблем, во многом повлиявшей на социальные протесты, которые мы видим, был высокий уровень неопределенности. Мы слишком мало знаем о болезни, и уровень неопределенности, связанный непосредственно с ней, сам по себе исключительно высок. А когда к нему прибавляются постоянно меняющиеся решения государства, которые не получают разумного объяснения, уровень неопределенности вырастает еще больше. И такая неопределенность является проблемой. Поэтому идея была в том, чтобы дать людям перспективу на год вперед. Чтобы они знали: пока уровень безработицы выше 10%, пособие по безработице будет таким, если он опустится ниже 10%, то таким, а если ниже 7,5%, то вот таким.

А какой у нас сейчас уровень безработицы? Служба трудоустройства говорит о 21,5%, ЦСБ – о 12,5%, "Битуах Леуми" дает свои, отличные от других данные. На что все-таки стоит ориентироваться?

Каждая из публикующих структур выполняет свою функцию. Кроме того, часть путаницы вызвана тем, что данные выпускались с задержкой, причем в критические отрезки времени, когда было массовое возвращение работников на рабочие места. Когда я смотрю на все цифры, показатели, публикуемые теперь раз в две недели ЦСБ, кажутся мне наиболее близкими к реальной картине, в первую очередь с точки зрения методики подсчета. Ну и должен отметить, что частично за путаницу в публикациях ответственны журналисты.

Хочу спросить о выпуске данных с задержкой. В обычной ситуации данные поступают с задержкой в 1-3 месяца. Сейчас, после нескольких месяцев кризиса, ЦСБ начал публиковать некоторые данные с двухнедельной задержкой. При кризисе такого масштаба для принятия решений даже такая задержка критична. Я знаю, что Federal Reserve и германский Бундесбанк разработали индексы, основанные на данных за последнюю неделю. В Израиле разрабатывается нечто подобное?

Да, это важный вопрос. Данные нужно обновлять как можно быстрее. Я знаю, что Банк Израиля и ЦСБ работают в направлении ускорения публикации данных. Не знаю насчет недельной задержки, но на двухнедельную уже переходят.

Германская модель не была изобретена сейчас, она существует уже много лет. Она очень помогла Германии в 2008 году и очень помогает сейчас. Мы предлагали правительству использовать германскую модель в самом начале кризиса, еще до того, как минфин сделал выбор в пользу неоплачиваемых отпусков (ХАЛАТ). Но в министерстве финансов опасались массового мошенничества. Боялись, что для отчетности людей переведут на частичные ставки, но на самом деле будут вынуждать их работать в полном объеме. И эти опасения оправданны. В Германии отчетность о рабочих часах очень строгая и упорядоченная. Поэтому власти знают, кто сколько работает и могут довольно легко проверить это. В Израиле такой отчетности нет. Государство не получает никакой отчетности по рабочим часам, за исключением основанных на опросах данных ЦСБ.

И все-таки, несмотря на это, я считаю, что использование этой модели было бы правильным для Израиля. Ведь она сохраняет связь между работодателем и работниками не только на бумаге, облегчая возвращение работников на полную занятость.

Еще одной моделью, достаточно активно обсуждаемой европейскими, а в последнее время – и израильскими экономическими СМИ, является введение универсального базового дохода (выплаты государством каждому жителю определенного безусловного дохода – прим. ред.). Насколько такая мера имеет право на существование, и возможно ли ее внедрение в Израиле?

Для начала следует определиться, что вы имеете в виду под универсальным базовым доходом. Будет ли этот доход введен вместо пособия по старости, детских пособий, пособия по безработице и прочих пособий и льгот? Если ответ утвердительный, такой план имеет право на существование. Ведь, помимо всего прочего, ты в огромной степени отменяешь бюрократию, делаю ненужными очень многих работников в Ведомстве национального страхования, в налоговом управлении. В таком случае можно сказать: "Каждый житель страны получает базовую выплату на проживание. Если он хочет большего, он может пойти работать, зарабатывать сверх этой суммы и платить с заработанного налоги". Большинство населения не будет готово удовлетвориться базовой суммой и пойдет работать.

Однако проблема в том, что большинство, говоря об универсальном базовом доходе, предлагает ввести его не вместо пособий, а в дополнение к ним. В результате государство не только не экономит на бюрократии, но лишает население мотивации работать.

Государство только на этой неделе вспомнило, что стоит отменить штраф безработным, решившим пойти учиться. Каково место государства в вопросе трудоустройства и переквалификации? Или стоит передать этот вопрос на откуп предпринимателям?

Это очень важная тема. Сейчас, когда столько людей остались без работы или находятся в неоплачиваемом отпуске, самое время заняться их профессиональной подготовкой и повышением базового уровня, причем бесплатно или практически бесплатно. Это то место, в котором правильное приложение сил государства даст возможность для скачка в будущем. У Израиля имеется серьезная проблема с качеством рабочей силы по сравнению с другими развитыми странами.

Тесты PIAAC, разработанные OECD для оценки навыков и компетенций взрослого трудоспособного возраста, показывают, что верхняя прослойка израильского общества находится на равных с населением других развитых стран, а вот остальные части общества значительно отстают. Особенно это касается арабского и ультраортодоксального еврейского населения. Это означает, что у нас много рабочей силы, не обладающей базовыми навыками, которые государство может им дать. И сейчас самое время для этого.

Чуть более конкретно, вы сейчас имеете в виду владение языком и умение считать, навыки работы в цифровой среде?

Да, обо всем этом. О возможности найти свое место в современном мире. Один из самых простых вопросов в тестах PIACС: "Вы пришли в обувной магазин. Вам показывают две пары обуви, называя их цену. Потом вам говорят, что при покупке одной пары обуви вторую вы можете купить вторую, более дешевую, за полцены, и спрашивают, сколько вам в итоге обойдется каждая пара обуви". Вы удивитесь, сколько взрослых людей не в состоянии ответить на такой простой вопрос. Нас называют стартап-нацией, но на самом деле нам далеко до этого. Ни для кого не секрет, что разрыв в производительности труда между верхними сегментами и остальной частью экономики огромен, он больше чем почти во всех развитых странах. И сейчас тот момент, когда мы можем улучшить ситуацию. Дать людям возможность улучшить свои навыки, быть более подготовленными к жизни в современном мире. Заняться продвижением более слабой части рынка труда, а это значительная его часть.

Кто должен заниматься этим – государство или предпринимательский сектор, заинтересованный в качественной рабочей силе?

Обычно я против вмешательства государства в такие вопросы, но сейчас есть возможность, раз уж оно все равно тратит огромные средства, имеет смысл делать это так, чтобы потом получить преимущества. Вкладывать средства в создание базы, которая позволит стране сделать рывок вперед. Так что в существующем положении вещей я был бы не против вмешательства государства и предоставления всем бесплатной возможности улучшения своих навыков и квалификации.

Разумеется, к этому надо добавить инвестиции в инфраструктуру, и в первую очередь – в широкополосный интернет. Особенно это касается глубокой периферии, такой, как арабские деревни на севере.

Чтобы увидеть слабую интернет-инфраструктуру, не обязательно ехать далеко на север.

Да, разумеется, вы правы, эта проблема существует не только там. Это лишь пример значительной группы компактно проживающего населения.

Кроме того, нужно инвестировать в транспорт и в другие виды инфраструктуры, но для обеспечения экономического роста в будущем сейчас особенно важно вкладывать средства в человеческий капитал.

Для инвестиции капитала нужен госбюджет, которого пока нет. На борьбу с кризисом правительство берет деньги из "шкатулки" (так называют внебюджетные займы, предназначенные для чрезвычайных ситуаций – прим. ред.). Насколько опасно это для экономики, и не грозит ли это Израилю снижением кредитного рейтинга?

Я не думаю, что использование этих денег приведет к снижению кредитного рейтинга. Израиль вошел в кризис в относительно хорошем положении. Соотношение израильского госдолга к внутреннему валовому продукту (ВВП) было очень низким (около 60%). Поэтому кредитный рейтинг Израиля очень высокий. В этом году это будет уже 75%, а в следующем – около 80%, но все равно Израиль будет среди немногих развитых стран с очень низким соотношением. Поэтому я считаю, что израильская экономика не будет "наказана" рейтинговыми компаниями именно за это. Но это ведь не единственный показатель, и если правительство не сможет принять бюджет и стабилизировать экономику, в конечном итоге это может привести к снижению рейтинга. Но сколько именно готовы терпеть сложившуюся ситуацию рейтинговые компании, я сказать не могу.

В конце минувшей недели были опубликованы данные о резком сокращении объемов экономики США и Европейского союза – двух крупнейших рынков сбыта израильской продукции. Израиль – страна с экспорт-ориентированной экономикой, и это, несомненно, станет ударом по экспортерам. Насколько возможно переключение в этих условиях на внутренний рынок?

Та часть израильского рынка, которая не завязана на экспорт (хайтек, промышленность, услуги), очень замкнута, и отличается низким уровнем производительности. Переключение экспортеров на внутренний рынок не кажется мне хорошей идеей, поскольку для внутреннего рынка, на котором израильскому потребителю некуда деться, нет необходимости в развитии и стремлении к улучшению качества производства. Это не значит, что не будет компаний, которые пойдут по этому пути, но очень важно поддерживать стремление выйти на международные рынки.





