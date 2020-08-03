Система ПРО "Железный купол" будет выпускаться на территории США
В понедельник, 3 августа, американская компания Raytheon Missiles & Defense сообщила о создании совместного предприятия с израильским оборонным комплексом RAFAEL для производства системы противовоздушной обороны "Железный купол".
Новое предприятие, которое будет находиться на территории США, получило название Raytheon RAFAEL Area Protection Systems (RRAPS). В каком именно городе будет основано производство станет известно до конца текущего года.
В пресс-релизе компании говорится, что завод RRAPS с полным циклом производства "Железного купола" станет первым за пределами Израиля. "Он позволит министерству обороны США и странам-союзникам приобретать системы ПРО для защиты войск и элементов инфраструктуры", - заявил вице-президент отдела по производству сухопутной техники и средств ПВО компании Raytheon Сэм Денек.
Предполагается, что предприятие будет выпускать установку "Железный купол" с ракетами "Тамир", а также ЗРКА малой дальности SkyHunter разработки Raytheon, и, таким образом, продукция RRAPS будет обеспечивать защиту от всех уровней воздушных угроз от ракет до беспилотных аппаратов.
// NEWSru.co.il // Экономика // 03 августа 2020
Израиль передает американским военным две батареи "Железного купола", приобретенные министерством обороны США
Израиль передает американским военным две батареи "Железного купола", приобретенные министерством обороны США