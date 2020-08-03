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NEWSru.co.il :: Экономика3 августа 2020 г., 22:13

Система ПРО "Железный купол" будет выпускаться на территории США

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Система ПРО "Железный купол" будет выпускаться на территории США

В понедельник, 3 августа, американская компания Raytheon Missiles & Defense сообщила о создании совместного предприятия с израильским оборонным комплексом RAFAEL для производства системы противовоздушной обороны "Железный купол".

Новое предприятие, которое будет находиться на территории США, получило название Raytheon RAFAEL Area Protection Systems (RRAPS). В каком именно городе будет основано производство станет известно до конца текущего года.


В пресс-релизе компании говорится, что завод RRAPS с полным циклом производства "Железного купола" станет первым за пределами Израиля. "Он позволит министерству обороны США и странам-союзникам приобретать системы ПРО для защиты войск и элементов инфраструктуры", - заявил вице-президент отдела по производству сухопутной техники и средств ПВО компании Raytheon Сэм Денек.

Предполагается, что предприятие будет выпускать установку "Железный купол" с ракетами "Тамир", а также ЗРКА малой дальности SkyHunter разработки Raytheon, и, таким образом, продукция RRAPS будет обеспечивать защиту от всех уровней воздушных угроз от ракет до беспилотных аппаратов.

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