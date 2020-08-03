Система ПРО "Железный купол" будет выпускаться на территории США

В понедельник, 3 августа, американская компания Raytheon Missiles & Defense сообщила о создании совместного предприятия с израильским оборонным комплексом RAFAEL для производства системы противовоздушной обороны "Железный купол".

Новое предприятие, которое будет находиться на территории США, получило название Raytheon RAFAEL Area Protection Systems (RRAPS). В каком именно городе будет основано производство станет известно до конца текущего года.

Предполагается, что предприятие будет выпускать установку "Железный купол" с ракетами "Тамир", а также ЗРКА малой дальности SkyHunter разработки Raytheon, и, таким образом, продукция RRAPS будет обеспечивать защиту от всех уровней воздушных угроз от ракет до беспилотных аппаратов.