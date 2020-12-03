Израиль без госбюджета: кто больше всех страдает от кризиса. Экономический обзор за неделю

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

За фасадом позитивных отчетов и победных реляций нельзя забывать о тех, для кого кризис не просто не прошел бесследно, а привел к фактическому краху. И делать это необходимо не с помощью программ-"пластырей", ликвидирующих очередной пожар, а с помощью правильно сформулированной программы действий. И здесь снова всё упирается в отсутствие государственного бюджета.

Министр финансов Исраэль Кац в очередной раз отчитался о завершении работы по подготовке проекта государственного бюджета и закона о государственном регулировании на 2021 год.

Судя по развитию событий в политической сфере, даже если бы государственный бюджет был идеальным, у него все равно очень маленькие шансы быть принятым. Причем дело даже не в голосовании блока "Кахоль Лаван" за роспуск Кнессета в предварительном чтении. Весь этот процесс может растянуться на многие месяцы, тогда как голосование против госбюджета на 2020 год 23 декабря приведет к объявлению новых выборов немедленно и выборам в конце марта. И даже если эта дата будет преодолена, нет никаких гарантий, что уже "Ликуд" не приведет к роспуску Кнессета 31 марта из-за отсутствия госбюджета и выборам в июле. То есть закон о госбюджете будет принят где-то в июле-октябре 2021 года.

Однако все-таки стоит уделить пару абзацев госбюджету, пусть он и не был еще официально представлен. Судя по слитой в СМИ информации, новый госбюджет будет в размере 426 миллиардов шекелей, в пределах предусмотренного законом "автопилота", и не будет содержать никаких повышений налогов или секвестров. Не будет в нем и попыток сокращения внешнего долга. В связи с этим дефицит бюджета составит 9%, что все еще можно считать оправданным для 2021 года, рассматривая его как кризисный. При этом неизвестным остается главное – распределение средств внутри бюджета между министерствами и порядок приоритетов при распределении расходов.

По большому счету известна и структура проекта закона о регулировании народного хозяйства, который должен содержать реформы, стимулирующие экономический рост и выход из кризиса. Поскольку никаких особых утечек информации по данному поводу не было, можно с высокой степенью уверенности сказать, что он будет в той или иной степени повторять тот проект, который Кац представил еще в 1 июля 2020 года.

Международные и израильские структуры продолжают парад достаточно оптимистичных обзоров израильской экономики. Вслед за рейтинговыми агентствами и международным валютным фондом, на этой неделе свой полугодовой отчет опубликовала Организация экономического сотрудничества и развития (OECD), улучшившая прогноз сокращения объемов израильской экономики в 2020 году с -6,3% до -4,2%. Более того, согласно прогнозу, объемы израильского экспорта в 2020 году не только не сократятся по сравнению с докризисным уровнем, но даже вырастут на 1%. На фоне восстановления глобальной экономики OECD прогнозирует рост экспорта в 2021 году на 2,7%, а в 2022 году – на 4,4%.

В то же время прогноз OECD на следующие три года по экономике Израиля в целом менее радужный – рост внутреннего валового продукта в 2021 году только на 2,3%, а к докризисным показателям на рынке труда страна сможет вернуться не раньше 2023 года, однако в целом никаких особых сюрпризов отчет не содержал. 13% дефицита бюджета в 2020 году прогнозировались давно, так же, как и рост внешнего долга по отношению к ВВП с 60% до 75%, а к 2022 году – до 86%, и выплачивать эту разницу, по оценке Банка Израиля, придется до 2040 года.

Прогноз министерства финансов был еще более оптимистичным – в 2020 году объемы израильской экономики сократятся на 4,2%, а не на 5,1%, как прогнозировалось в сентябре. Соответственно, экономический рост в 2021 году должен составить 4,5% вместо прогнозировавшихся ранее 5,4%. Правда, в случае повторных локдаунов в 2021 году прогноз роста существенно ниже – 2,4%. Средний уровень безработицы в 2021 году должен составить 8,9%, а при негативном развитии событий – 12,3%. В то же время докризисный уровень жизни (внутренний валовой продукт на душу населения) даже при нормальном развитии событий вернется к докризисному уровню только в 2023 году.

Основные жертвы кризиса

Среди таких групп населения – молодежь, не имеющая права на пособие по безработице или не успевшая заработать достаточный стаж работы. Согласно данным государственной службы трудоустройства, количество исков на получение пособия по прожиточному минимуму выросло с 59 тысяч в марте 2020 года до 115 тысяч в ноябре. Доля людей в возрасте до 30 лет среди соискателей пособия выросла с 8% на момент начала кризиса до 21% на текущий момент, поскольку значительная часть молодежи не соответствует критериям получения значительно более высокого пособия по безработице. В том числе число соискателей в возрасте младше 20 лет выросло с 200 до 2300 человек, а в возрасте с 20 до 30 лет – с 4500 до 22000 человек. Напомню, что в Израиле пособие по прожиточному минимуму исключительно маленькое по сравнению с большинством развитых стран – от 1400 до 2200 шекелей в месяц на одиночку, от 1900 до 3300 шекелей на пару, от 2900 до 4400 шекелей на семью с двумя детьми. Для получения пособия необходимо соответствовать жестким критериям, при оценке которых учитывается доход обоих супругов.

Еще одной пострадавшей группой стали те, кто еще до кризиса опирался на помощь некоммерческих благотворительных организаций – инвалиды, пенсионеры, получающие социальную надбавку, многодетные семьи без кормильца и т.д. Третий сектор экономики пострадал дважды – от сокращения пожертвований и от недополучения финансирования от государства, во многом переложившего на НКО заботу о тех, кто нуждается в социальной помощи. Из-за отсутствия госбюджета эти организации недополучили от государства около миллиарда шекелей.

Ведомство национального страхования ("Битуах Леуми") назвало еще две группы населения, пострадавшие от кризиса больше других – индивидуальные предприниматели и родители-одиночки. Согласно отчету, кризис ухудшил экономическое состояние 711 тысяч израильских семей (2,4 миллиона человек), из которых у 151 тысячи семей (441 тысяча человек) снизился экономический статус. В том числе 42,5 тысячи семей оказались за чертой бедности.

Израильская электрическая компания ("Хеврат Хашмаль") сообщила, что долги домохозяйств по счетам за электричество в 2020 году составили 600 миллионов шекелей, что вдвое больше, чем в докризисном 2019 году.

Приближение конца года, а с ним и срока приостановки платежей по ипотечным и потребительским ссудам, вызывало значительные опасения у экономистов и в первую очередь – у руководства Банка Израиля. В итоге на этой неделе был представлен новый план действий, основным посылом которого стала фраза инспектора банков в Банке Израиля Яира Авидана "важно, в первую очередь психологически, чтобы клиенты начали платить хоть что-то".

Новая программа позволит должникам, финансовое положение которых значительно ухудшилось из-за кризиса, платить часть платежа по ипотеке или по потребительской ссуде, с расписыванием оставшейся части платежа на весь срок жизни ссуды.

Критерий, позволяющий осуществлять частичные выплаты – сокращение доходов более, чем на 40%, и семейный доход нетто не более 20 тысяч шекелей в месяц.

Максимальный период такого режима выплат по ипотеке – два года, для потребительской ссуды – три года. По потребительским ссудам можно будет платить 50% ежемесячного платежа, по ипотечным – 25%, 50% или 75%, по выбору клиента, или же выплачивать только проценты по ипотеке без выплаты основного фонда ссуды (то есть от 25% до 70% ежемесячного платежа).

Также должники, соответствующие критериям Банка Израиля, смогут заморозить на полгода выплаты по ссудам, взятым у компаний кредитных карт.

Параллельно ведутся переговоры между Банком Израиля и минфином по урегулированию ситуации с кредитами малого бизнеса.

"Сине-белый" приоритет и другие решения регуляторов

А вот еще одна инициатива министра экономики абсолютно оправданна. Я не могу и не буду обсуждать необходимость заказа трех новых подводных лодок. В то же время я могу сказать, что, если бы правительство Израиля и управление госзаказов выполняли собственные решения, корпорация Thyssenkrupp, у которой были заказаны эти подлодки, на момент заказа должна была быть в черном списке компаний, не имеющих права участвовать в государственных тендерах. Thyssenkrupp хронически не выполняет взятые на себя в рамках израильских контрактов обязательства по взаимозакупкам – механизму, позволяющему стимулировать местную экономику при размещении заказов у иностранных производителей/подрядчиков. К лету 2017 года еще в рамках старых заказов Thyssenkrupp должна была закупить в Израиле товары и услуги на 407 млн евро, а закупила только на 219 млн евро. При этом корпорация, действующая в далеко не только в судостроении, могла выполнить обязательства по взаимозакупкам в любой из более чем 40 отраслей промышленности, которыми она занимается. Несмотря на это, ThyssenKrupp заявила, что не нашла в Израиле удовлетворяющих ее требования товаров или сырьевых продуктов. После длительных переговоров и угроз, только летом 2018 года корпорация согласилась закупить в Израиле продукцию на 16 миллионов евро (менее 10% долга), чтобы не быть включенной в черный список. В итоге на текущий момент долг ThyssenKrupp по взаимозакупкам достиг 305 миллионов евро. В свете этого Перец снова запустил процедуру включения корпорации в черный список. Очередь – за министерствами финансов и обороны. Механизм взаимозаказов при победе на государственном тендере иностранной компании гораздо эффективнее для поддержки местной экономики, чем искусственное ограничение конкуренции путем предоставления приоритета израильским компаниям. Однако этот механизм требует строгого надзора за соблюдением обязательств и реальных санкций против нарушителей.

Среди других решений госрегуляторов выделяется утверждение экономической комиссией Кнессета указа о вступлении в силу Закона о залоге за пластиковые бутылки объемом более 1 литра с 1 декабря 2021 года. Указ дает производителям и распространителям напитков дополнительные 10 месяцев (сверх предусмотренных законом двух месяцев) для подготовки к вступлению закона в силу. В министерстве экологии настаивают, что закон пойдет на пользу окружающей среде, а также позволит израильтянам сэкономить за счет получения денег за использованную тару. По прикидкам специалистов, экономия от сдачи большой тары составит около 60 миллионов шекелей в год, а также послужит стимулом для развития инфраструктуры переработки пластика в Израиле, и приведет к созданию новых рабочих мест. Не имея доступа к данным, на которых основана эта позиция, не намерен оспаривать ее, однако считаю ошибочным решение убрать из жилых кварталов клети, в которые большие пластиковые бутылки относили до сих пор без обеспечения удобной и доступной альтернативы.

Еще одной реформой, которая снова будет отложена, стала реформа маршрутных такси. Министерство транспорта опубликовало законопроект по переносу очередного этапа реформы с конца 2020 года на 2023 год. При этом в министерстве не указывают причины затягивания процесса выбора подрядчиков для обслуживания новых маршрутных кластеров. Так что городам, не попавшим в первую и вторую группы тендеров, придется дожидаться маршрутных такси (работающих в том числе по субботам) еще три года.

Правительство утвердило инициативу по созданию специального фонда по развертыванию оптоволоконных сетей в районах, в которых это не имеет экономической целесообразности. Компании связи будут отчислять средства в этот фонд в обмен на освобождение от обязанности универсального развертывания своих инфраструктур. Этот важный шаг должен ускорить развертывание оптоволоконных сетей по всей территории страны и, скорее всего, фигурирует в проекте закона о государственном регулировании. Однако успеет ли действующий Кнессет утвердить его в первом чтении – неизвестно, а от этого зависит дальнейшая судьба инициативы. Если законопроект будет утвержден в первом чтении, после выборов процесс начнется с того же места, если нет – все придется начинать заново.





