Кризис без бюджета, громкие отставки, Кац против "Гистадрута". Обзор израильской экономики

Редакция NEWSru.co.il продолжает еженедельную публикацию экономических обзоров, которые готовит журналист Михаил Шафранов. Планируем публиковать такие обзоры по четвергам.

После того, как с государственным бюджетом, точнее с его отсутствием, наступила определенность (стало очевидно, что готовить бюджет на 2020 год, а тем более – на 2021 год, никто не собирается), министерство финансов переключилось на подготовку к распределению добавленных к бюджету 2019 года 11 миллиардов шекелей.

Однако основными темами обсуждения в течение последней недели стали громкая отставка директора бюджетного отдела министерства финансов Шауля Меридора и не менее громкий конфликт между министром финансов Исраэлем Кацем и председателем Всеобщей федерации профсоюзов ("Гистадрут") Арноном Бар-Давидом.

Что касается отставки Меридора, высокопоставленный чиновник может и должен спорить с политиком, и отстаивать свое профессиональное мнение, если он не согласен с предлагаемым курсом. Однако наступает момент, когда чиновник должен или подчиниться, или уйти в отставку. Просто потому, что чиновник – лицо назначенное, а не избранное. И итоговая ответственность за происходящее лежит на политике. Это не первая и не последняя конфликтная отставка чиновника. Не зря раскритиковавшему действия Каца лидеру оппозиции Яиру Лапиду припомнили его слова после такой же скандальной отставки главного экономиста минфина Михаэля Шарэля. В 2014 году Шарэль выступил категорически против флагманской программы возглавлявшего минфин Лапида об отмене НДС на покупку жилья. Ответ Лапида на отставку недовольного чиновника от 2014 года практически слово в слово повторяет сегодняшнюю позицию Каца и поддержавшего его премьер-министра Биньямина Нетаниягу: "Политику министерства финансов определяет министр. Позиция <Ш.М./М.Ш.> была услышана, но министр принял иное решение. <Ш.М./М.Ш.> имел полное право сделать из этого выводы и подать в отставку".

С другой стороны, Кацу теперь придется придется искать нового директора для одного из важнейших департаментов министерства. Среди упоминаемых в качестве кандидатов имен – бывшая главный аудитор минфина Михаль Абади-Боинджо, к которой Кац обратился лично, и уже возглавлявший бюджетный отдел минфина Рам Белинков. Оба имеют богатый опыт работы в министерстве финансов, но не отличаются покладистым характером и не будут покорными исполнителями воли министра. Параллельно министру необходимо в короткие сроки найти и главного аудитора, ведь Рони Хизкиягу, поняв, что не дождется принятия госбюджета, также подал в отставку и покинет свой пост в октябре. Не исключено, что уйдет и юридический советник министерства Аси Мессинг, которого Кац не допускает к совещаниям в министерстве, фактически лишая возможности выполнять свою работу. Напомним, что под огонь критики Каца попала и приведенная им из министерства транспорта гендиректор Керен Тернер-Эяль. В итоге министерство может остаться без опытных руководителей на ключевых постах, что чревато еще большим хаосом, или же назначением на эти посты марионеток, не готовых отстаивать свое профессиональное мнение.

Кац против "Гистадрута": новый раунд

Израильская культура профсоюзных переговоров предусматривает, что воинственные заявления сторон являются завесой для закулисных переговоров и реальных целей. В данном случае назначение забастовки госсектора непосредственно на праздничные дни, когда большая часть сектора и так не работает, дает дополнительное пространство для маневра и отвлекающих "боевых действий".

По некоторым данным, реальные переговоры идут об увеличении пенсионных отчислений с зарплат госслужащих, получающих бюджетную пенсию. Только на этой неделе по запросу газеты "Глобс" министерство финансов сообщило, что, хотя опция бюджетной пенсии была закрыта окончательно в 2004 году, на госслужбе все еще заняты 135 тысяч сотрудников с бюджетной пенсией. Этот список не включает в себя муниципальные учреждения, вузы и оборонные структуры. В отличие от работников с накопительной пенсией, отчисляющих 6-7% своей зарплаты, работники с бюджетной пенсией отчисляют только 2%. Именно эту льготу в министерстве финансов очень хотят отменить.

Достижение официальной цели – сокращения на 10% зарплат 105 тысяч госслужащих, получающих более 20 тысяч шекелей в месяц, путем переговоров с "Гистадрутом" представляется сомнительным. В данном случае минфину при поддержке управления госслужащих лучше сосредоточиться на изменении структуры зарплат, чтобы сделать их более прозрачными, а также на отмене системы автоматического повышения зарплат только за выслугу лет. Достичь этого было бы гораздо легче в рамках общей программы оздоровления экономики, вместе с рядом напрашивающихся структурных реформ, но для этого нужен государственный бюджет и закон о регулировании народного хозяйства. А их нет.

В ожидании рекомендаций

Между тем, согласно данным ЦСБ, к середине августа расширенный показатель безработицы снизился на 0,2% до 12,1%, или до 503600 человек. Показатель безработицы, включающий только безработных, ищущих работу, и работников, отправленных в неоплачиваемый отпуск, составил 10,4% вместо 10,9% в конце июля. Именно по этому показателю будет определяться срок расширенного формата выплаты пособия по безработице. Если он опустится ниже 10%, часть поблажек будет отменена. Не исключено, что это произойдет в начале сентября, когда приступят к работе новые сотрудники, временно нанятые в систему просвещения. Это позволит министерству финансов (и главе правительства) рапортовать об успешной борьбе с безработицей, хотя на самом деле без возрождения туризма, авиации, общественного питания и сферы развлечений решить проблему безработицы практически невозможно.

В ожидании туризма

Как и ожидалось, обещание открыть для въезда в Израиль границы для иностранных туристов осталось обещанием, и вряд ли это кого-то удивило в свете эпидемиологической ситуации. В то же время за последнюю неделю был расширен список стран, из которых в Израиль смогут без карантина приехать обладатели израильского паспорта. К предыдущему списку (Австрия, Италия, Эстония, Болгария, Великобритания, Грузия, Германия, Дания, Гонконг, Венгрия, Греция, Иордания, Латвия, Литва, Новая Зеландия, Словения, Финляндия, Канада, Кипр, Хорватия и Руанда) были добавлены Австралия, Уругвай, ОАЭ, Норвегия, Сингапур, Португалия, Ирландия, Тайвань, Таиланд. Таким образом, увеличилось число стран, в которые могут попасть израильтяне с двойным гражданством. Зато закрыла свои границы Украина, решившая не дожидаться прибытия паломников в Умань.

К зиме в очередной раз изменится процедура проверки на коронавирус. Если две недели назад их бесплатно проводили в больничных кассах, а неделю назад – за 300-900 шекелей в больницах, то через 45 дней проверки будут проводиться в аэропорту. Стоимость проверки после открытия лаборатории в НАТБАГе составит 45 шекелей с ответом через 13 часов и 135 шекелей с ответом через 4 часа.

От центральной власти к муниципальной

Знаковым событием минувшей недели стало начало учебного года. Как отразится открытие школ и детских садов на эпидемиологической обстановке, мы узнаем через две-три недели, к началу осенних праздников. Однако в целом мероприятие, разделенное во многих школах на два дня (1-2 сентября), прошло без особых эксцессов. При всех ошибках, сделанных в процессе подготовки, министерство просвещения предприняло правильный шаг, делегировав значительные полномочия муниципальным органам. Местное руководство лучше знает ситуацию на местности, и способно быстрее урегулировать возникшие проблемы. В то же время полностью оставлять все на усмотрение муниципалитетов министерство не может. Иначе разрыв в качестве образования между бедными и богатыми муниципалитетами станет еще большим, чем сейчас. Но вмешиваться надо не запрещая улучшения богатым муниципалитетам, а помогая бедным муниципалитетам сократить имеющийся разрыв.

Интересно, что внезапно о частичной передаче власти муниципальным властям заговорил и гендиректор министерства транспорта Офер Малка, вспомнивший о реформе, подготовленной еще в 2018 году. На текущий момент вопрос общественного транспорта полностью контролируется министерством вплоть до таких мелочей, как расположение автобусной остановки или прохождение автобусного маршрута по той или иной улице. Реформа предусматривала создание метрополитенных регионов, в которых муниципалитеты совместно отвечали за общественный транспорт на территории региона.

Однако тогда реформа была заблокирована "Ликудом" (Мики Зоаром) под давлением религиозных партий. В "Яадут а-Тора" и ШАС опасаются, что передача транспортного вопроса муниципалитетам приведет к активизации работы автобусов по субботам в городах с преобладающим светским населением. Не похоже, чтобы ситуация изменилась с точки зрения влияния религиозных партий или их позиции, поэтому слова Малки можно рассматривать как пиар.

Институт стандартов пошел на уступки

Израильский институт стандартов, являющийся важным фактором в израильском ценообразовании, и долгое время тормозивший все реформы по снижению стоимости импортной продукции, сдался под давлением министерств финансов и экономики.

Опасаясь, что правящая коалиция проведет закон, полностью отменяющий обязательную проверку институтом импортных продуктов, и перекладывающий ответственность за качество товаров на импортера, в институте стандартов выдвинули компромиссное предложение. Согласно новой инициативе, проверяться будет не каждая партия импортируемого товара еще до растаможивания, а только каждая пятая, и уже на складе импортера. В случае, если выявится, что импортируемый товар не соответствует стандартам, импортер будет обязан за свой счет отозвать его с прилавков и у покупателей, и будет переведен в список "неблагонадежных"

Падение доллара

Курс доллара к шекелю, долгое время находившийся в районе отметки 3,4 шекеля за доллар, за последнюю неделю пробил эту границу и начал быстро опускаться. Массированное вмешательство Банка Израиля в ход торгов притормозило падение до 3,36 шекеля за доллар. Триггером падения стоимости американской валюты (не только к шекелю, но и к ведущим мировым валютам) стало объявление Федеральной резервной системы, что она не намерена повышать учетную ставку, даже если уровень инфляции поднимется выше 2%. То есть перспектива повышения учетной ставки в США отодвинулась еще дальше, а значит доллар будет дешеветь. К этому следует добавить поток долларов, вливающихся в израильскую экономику в виде инвестиций в хайтек. Несмотря на кризиса, в первом полугодии в израильский хайтек было вложено почти столько же долларов, сколько за весь 2019 год. Поэтому израильским экспортерам, работающим с долларовыми рынками, скорее всего придется привыкать работать в условиях дорожающего шекеля. А вот министерство финансов имеет возможность воспользоваться слабостью американской валюты для хеджирования части своих долгосрочных обязательств.

Закон о равенстве зарплат и прожиточный минимум

1 сентября вступила в силу поправка к закону о гендерном равенстве зарплат, согласно которой компании со штатом более 518 человек обязаны ежегодно публиковать отчет о зарплатах сотрудников с распределением по полу.

Между тем, министерства юстиции и социального обеспечения готовят постановления к закону о банкротстве, в которых будет определен механизм расчета "суммы, необходимой для достойного проживания", то есть официального прожиточного минимума. Механизм создается под закон о банкротстве, чтобы оставить банкроту сумму, которую нельзя будет взыскивать в счет долга. Однако, несомненно, этот механизм очень скоро будет использован и в судах по семейным делам при расчете алиментов, и организациями людей с ограниченными возможностям, и другими структурами.