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NEWSru.co.il :: Экономика5 января 2021 г., 09:45

Правительство Греции утвердило оборонную сделку с Израилем на $1,7 млрд

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Правительство Греции утвердило оборонную сделку с Израилем на $1,7 млрд

Правительство Греции одобрило широкоформатное оборонное соглашение с Израилем общей стоимостью 1,68 миллиарда долларов на протяжении 20 лет. Сделка была оформлена на уровне министерств обороны обеих стран.

В рамках соглашения израильский оборонный концерн "Эльбит" создаст и будет обслуживать школу подготовки пилотов для греческих военно-воздушных сил.

Кроме того, сделка включает поставку 10 учебных сверхзвуковых самолетов Alenia Aermacchi M-346 Master ("Лави") для продвинутой стадии подготовки пилотов, эксплуатацию учебных самолетов Beechcraft T-6 Texan II ("Эфрони"), поставку летных симуляторов, обеспечение снабжения и логистики.


Это крупнейшая оборонная сделка между Грецией и Израилем, отношения которых переросли в последнее десятилетие в оборонно-экономический союз на фоне экспансионистской политики Турции.

Министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что "соглашение отражает отличные и продолжающие развиваться отношения с Грецией, партнерство, служащее интересам обеих стран по стабилизации Средиземноморского региона".

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