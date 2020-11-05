Минфин против минздрава, споры по поводу открытия магазинов. Экономический обзор за неделю

Редакция NEWSru.co.il продолжает еженедельную публикацию экономических обзоров, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

Пока в Европе страны одна за другой вводят более или менее строгие карантинные меры, сопровождаемые недовольством части молодежи и предпринимателей, в Израиле, прошедшем этот путь полтора месяца назад, продолжается постепенный выход из локдауна.

С 1 ноября вернулись в школы ученики 1-4 классов, возобновилась работа парикмахерских, салонов красоты, учителей вождения. Разрешена работа дневных центров и клубов для пенсионеров, мест для тренировок или соревнований профессиональных спортсменов.

Несмотря на изначальное сопротивление министерства здравоохранения, было разрешено в ограниченном формате открытие циммеров и молитвенных домов.

В то же время минздраву, несмотря на давление министерства финансов и части депутатов, удалось блокировать требование немедленного открытия магазинов и предприятий, осуществляющих прием посетителей. Было решено обсудить этот вопрос в конце недели с возможностью их открытия 8 ноября, на неделю раньше минимального предусмотренного промежутка между этапами выхода из карантина.

Крупные торговые сети и владельцы торговых центров, борющиеся за свои интересы, оказывают давление на владельцев малых магазинов, добиваясь открытого неподчинения решениям правительства. В частности, сеть торговых центров BiG объявила арендаторам, что возобновляет взимание арендной платы и комиссии за управление в полном объеме, вне зависимости от того, работает магазин или нет.

В ближайшие два-три дня споры вокруг открытия магазинов обострятся, поскольку минздрав, опираясь на данные о возобновлении роста заболеваемости, объявил, что будет категорически против. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу, до сих пор поддерживавший минздрав, на сей раз согласился с требованием минфина. Таким образом, если ситуация не изменится, 8 ноября смогут возобновить работу магазины, расположенные вне торговых центров в "зеленых" населенных пунктах. Сделано это будет до того, как система здравоохранения сможет оценить влияние возобновления учебы в младших классах на эпидемиологическую ситуацию. Торговые центры и рынки, судя по данным на текущий момент, должны остаться закрытыми.

Однако конфликт между министерствами финансов и здравоохранения не ограничивается спором по поводу темпов выхода из карантина. Минфин отклонил запрос минздрава на выделение дополнительных средств в размере 5-6 миллиардов шекелей для борьбы с коронавирусом, и сообщил, что до июля 2021 года дополнительных внебюджетных выделений минздрав не получит.

В минфине требуют, чтобы минздрав реализовал полностью уже выделенные средства, а также чтобы распродал излишки оборудования и медикаментов на 4 миллиарда шекелей. При этом в финансовом ведомстве подчеркивают, что уже выделили минздраву в рамках программ по борьбе с эпидемией 15,6 миллиарда шекелей, и утверждают, что минздраву пора хотя бы показать, что он принимает меры по повышению эффективности работы.

В министерстве здравоохранения создали группу по реализации излишков оборудования, в первую очередь – приборов искусственной вентиляции легких, однако подчеркивают, что на это потребуется значительное время, тогда как средства на борьбу с коронавирусом необходимы уже сейчас. Кроме того, в минздраве называют оценку минфина о возможности реализации излишков оборудования чрезмерно оптимистичной, утверждая, что выручить можно будет не больше четверти указанной суммы.

При этом стоит отметить, что минздрав практически полностью реализовал средства, выделенные ему на увеличение ставок врачей и медсестер в больницах и больничных кассах. В частности, из 400 новых ставок медсестер в больничных кассах заполнены 355 ставок, из 50 новых ставок медсестер в эпидемиологических отделах заполнены 44,5 ставки, из 1550 новых ставок медсестер в больницах заполнены 1494 ставки, из 600 новых ставок врачей в больницах заполнены 504 ставки. Эта массовая мобилизация позволила сократить нехватку персонала в системе общественного здравоохранения, наметившуюся в последние годы.

Влияние второго этапа выхода из карантина на ситуацию на рынке труда государственные регуляторы смогут оценить не раньше, чем через неделю, однако публичными эти данные станут гораздо позже. На этой неделе государственная служба трудоустройства без объяснения причин прекратила публикацию ежедневных данных по безработице. Публикуемые службой данные о количестве вернувшихся на работу не соответствовали реальной ситуации, поскольку работники не обязаны уведомлять эту структуру о возобновлении трудовой деятельности. Однако публикация данных о количестве новых безработных позволяла отслеживать тенденции. Теперь это можно будет делать в лучшем случае с двухнедельной задержкой на основании публикаций ЦСБ и Ведомства национального страхования ("Битуах Леуми").

Новая публикация ЦСБ, посвященная данным безработицы по состоянию на середину октября, так и не объяснила аномальное сокращение количества уволенных, находящихся в поисках работы. Уровень безработицы в его классическом определении (учитывает только тех, кто активно искал работу) составил 5,1%. Этот показатель заметно выше, чем в конце сентября (4,2%), но все еще ниже, чем на момент начала "герметичного" карантина в середине сентября (5,8%). Подобную аномалию можно было бы объяснить тем, что в период карантина часть уволенных решила не искать работу до окончания карантина в виду бесперспективности, однако это предположение не подтверждается другими показателями.

Расширенный показатель безработицы, на основании которого правительство принимает решения и в который входят также работники, отправленные в неоплачиваемый отпуск, вырос с 17,1% до 20,7%. Наиболее расширенный показатель, включающий в себя тех, кто прекратил искать работу в период с начала кризиса, составляет 22,7%. При этом общее число прекративших искать работу выросло лишь на 10 тысяч человек, что не может объяснить столь существенного изменения в базовом показателе безработицы.

А вот причина другой статистической аномалии хорошо известна. По данным ЦСБ, в августе 2020 года, то есть после полугода кризиса, средняя зарплата по стране составила 11578 шекелей в месяц брутто, что на 7,3% больше показателя за август 2019 года. В отличие от уровня безработицы, базирующегося на опросах, средняя зарплата по стране рассчитывается на основании отчетов работодателей перед Ведомством национального страхования. Рост средней зарплаты является следствием того, что кризис в первую очередь ударил по самым низкооплачиваемым ставкам.

Служба трудоустройства, оплата "карантинных" и пенсионный возраст

После десяти месяцев без директора нового руководителя получил отдел профессиональной подготовки в службе трудоустройства. Его возглавит полковник запаса Ницан Мимрод, в своей последней должности возглавлявший армейскую школу логистики и снабжения. Ему предстоит не только реформировать работу малоэффективного до сих пор отдела, но и бороться с министерством финансов, глава которого Исраэль Кац по-прежнему считает, что отвечать за профессиональную подготовку лучше минфину.

Пока же служба трудоустройства, при поддержке минфина и объединения промышленников, анонсировала пилотный проект по подготовке специалистов по промышленным специальностям. В рамках программы, бюджет которой на первом этапе составит 10 миллионов шекелей, предприятиям предлагается нанимать работников, не имеющих специальности, и обучать их профессии в процессе производства. Участники программы смогут получить до 16 тысяч шекелей субсидии зарплаты работника. Цель программы – подготовка 800 специалистов в сферах химии и фармакологии, металлургии, электротехники, электроники, пищевой и мебельной промышленности, а также операторов станков, специалистов по работе по дереву, сварщиков, слесарей, кладовщиков, операторов погрузчиков и т.д. Участвовать в программе смогут предприятия со штатом не менее 15 человек. Каждый работодатель сможет подготовить в рамках программы до 10 работников за один календарный год, то есть получить финансирование в размере до 160 тысяч шекелей. Приоритет будет отдаваться предприятиям, предлагающим более высокую зарплату.

Неделю назад истек срок действия отсрочки, предоставленной Высшим судом справедливости правительству для определения механизма оплаты дней самоизоляции работникам, контактировавшим с коронавирусным больным, но не заболевшим. Комиссия Кнессета по вопросам труда и социального обеспечения, под давлением представителей малого бизнеса, заблокировала законопроект, продвигавшийся министерством финансов и крупными работодателями. В комиссии потребовали, чтобы государство полностью взяло на себя оплату пропущенных рабочих дней работникам малых бизнесов, тогда как крупные предприятия готовы оплачивать за свой счет половину пропущенных дней, начиная с третьего. В сложившейся ситуации оплата пропущенных дней работнику полностью зависит от доброй воли работодателя, что ставит под угрозу готовность работников сотрудничать с эпидемиологическими службами.

450 из 205000

После скандала, поднятого на прошлой неделе СМИ, налоговое управление опубликовало данные о количестве предпринимателей, от которых оно потребовало вернуть полученный аванс компенсационной дотации за июль-август 2020 года. Согласно приведенным данным, на текущий момент были проверены 205000 из 220000 запросов на получение аванса. Из них только в 450 случаях управление потребовало от предпринимателя вернуть полученные деньги полностью или частично (на возврат у предпринимателя есть 90 дней с возможностью попросить отсрочку). При этом в управлении подчеркнули, что на самом деле число получивших дотацию сверх положенной суммы существенно больше, однако было принято решение не предпринимать каких-либо шагов в случаях, когда речь шла о незначительных суммах возврата.

Многие недочеты, выявленные в процессе реализации программ помощи предпринимателям, были выявлены и устранены относительно быстро. Для устранения дискриминации предпринимательниц, уходивших в отпуск по родам в 2019 году, и резервистов, проведших в 2019 году значительный период времени на сборах, потребовались семь месяцев и активное вмешательство СМИ и депутатов Кнессета, включая Мерав Михаэли и Одеда Форера.

Согласно поправке, утвержденной финансовой комиссией Кнессета с согласия минфина и налогового управления, месяцы послеродового отпуска не будут учитываться при расчете дохода за 2019 год, на основании которого осуществляется выплата дотаций. Либо же, по выбору предпринимательницы, расчет может осуществляться на основании данных за 2018 год. Такие же правила будут распространяться и на предпринимателей-резервистов.

Существует ли жилищный кризис?

На минувшей неделе генеральный директор министерства строительства Мордехай Коэн сделал неожиданное заявление, объявив, что кризис на рынке жилья миновал, и что пришла пора закрыть "отделение реанимации" и вернуться к взвешенному планированию.

По словам Коэна, бездумное продвижение массового жилищного строительства без необходимого сопровождения в виде строительства инфраструктур и мест занятости привело к тому, что многие из 59 городов, в которых оно проводилось, окажутся в ближайшее время в финансовой яме.

"В некоторых городах пора затормозить темпы строительства", – утверждает Коэн. При этом он заявляет о намерении активно развивать метрополитенские районы Беэр-Шевы, Хайфы и Иерусалима: "когда эти районы окрепнут, можно будет говорить о конце "государства Тель-Авив". В перспективе, по словам Коэна, это должно также привести к значительному сокращению муниципальных структур: "Зачем нам так много мэрий?"

Слова Коэна подтверждают и многие экономисты. Основой благополучия муниципалитетов являются действующие на территории города предприятия, тогда как жилищные проекты для города убыточны. Массовое планирование жилищных проектов последних лет сопровождалось столь же массовым планированием промышленных и коммерческих зон. Однако, по оценке экспертов, запланированных предпринимательских площадей стране хватит уже на 30 лет вперед, и это без учета изменений, которые несет с собой пандемия коронавируса.

Однако генеральный директор министерства строительства и жилищного хозяйства Яир Пинес категорически не согласен со своим коллегой из МВД. По словам Пинеса, заявление о том, что жилищный кризис миновал и можно замедлить темпы планирования, не соответствует действительности: "От начала планирования и до заселения дома проходит 12-15 лет, и темпы роста населения обязывают нас продолжать активно наращивать резерв на разных стадиях продвижения. Любое замедление в планировании может очень быстро вернуть нас в ту реальность, которая привела к возникновению кризиса".

За последние годы правительству, с помощью различных приоритетных программ и ускорения темпов строительства до 50-60 тысяч единиц жилья в год, удалось сократить темпы роста цен на недвижимость до умеренных. По словам гендиректора МВД, антикризисные меры привели к просчетам, которые аукнутся городам как с точки зрения нехватки инфраструктуры, так и с точки зрения финансовой стабильности. С другой стороны, гендиректор минстроя тоже прав. Опыт последних двух десятилетий показывает, что накапливающийся дефицит запланированного и строящегося жилья в какой-то момент превращается в кризис, который очень сложно преодолеть. Поэтому правительству придется изыскивать способы улучшения качества планирования без сокращения объемов и, что немаловажно, способы сокращения сроков без ущерба и для того, и для другого. По оценкам OECD, израильский строительный сектор – один из самых бюрократизированных и медлительных по сравнению с развитыми странами. Его развитие требует сокращения бюрократических препон, поощрение инвестиций в современные строительные технологии и технику, в подготовку профессиональных рабочих и в повышение престижности строительных профессий.

Абоненты-"дубли" интернет-провайдеров

В последние месяцы министерство связи активизировало работу по пресечению практики взимания интернет-провайдерами платы с неактивных абонентов. Подобное явление является следствием разделения предоставления услуг между поставщиком инфраструктуры и интернет-провайдером. Если поставщик инфраструктуры у клиента как правило один, и сложно не заметить наличие второго поставщика, то при переходе от одного провайдера к другому клиенты нередко забывают отключиться от предыдущего. По данным израильских СМИ, активизации предшествовало обнаружение министром связи Йоазом Генделем выяснил, что он сам оказался таким "дублем". На прошлой неделе министерство получило от интернет-провайдеров отчеты о неактивных клиентах, однако не стало публиковать его. Косвенно масштабы явления можно было оценить по публикации компанией "Безек" предупреждения для Тель-Авивской биржи, согласно которому принадлежащий ей интернет-провайдер "Безек Бейнлеуми" будет вынужден списать 200-300 миллионов шекелей собственной стоимости (при текущей оценке в 650 миллионов шекелей). Интересно, как долго продолжалось бы это явление, если бы от него не пострадал министр связи.