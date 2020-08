Страна без бюджета: на пути к четвертым выборам. Обзор израильской экономики

Редакция NEWSru.co.il продолжает еженедельную публикацию экономических обзоров, которые готовит журналист Михаил Шафранов. Планируем публиковать такие обзоры по четвергам.

На пути к четвертым выборам

Через неделю после обещания министра финансов Исраэля Каца представить на рассмотрение правительства проект госбюджета на 2020 год израильская политическая система уверенно движется к четвертым за два года досрочным выборам.

До 25 августа, когда истекает предусмотренный законом срок принятия госбюджета, осталось две с половиной недели, и фактически единственным шансом предотвратить выборы является поданный Цви Хаузером и Йоазом Генделем законопроект о переносе крайнего срока принятия бюджета на 25 ноября.

Кроме того, многие экономисты, оспаривая позицию Нетаниягу, отмечают, что никто не ожидает от правительства резких сокращений бюджета в 2021 году. Только 4 страны с развитой экономикой, из которых две это Лихтенштейн и Люксембург, не намерены увеличивать расходы в следующем году. Страны Евросоюза, обжегшиеся в ходе кризиса 2008 года на политике строгой экономии, на этот раз предпочитают спасать экономику массовой тратой бюджетных средств.

Существует мнение, что массовые расходы приведут к снижению кредитного рейтинга Израиля и, соответственно, удорожанию обслуживания растущего государственного долга. Так, агентство Fitch за последнее время снизило кредитный рейтинг 26 стран, агентство S&P – 19 стран. Однако, по оценке, озвученной директором центра Тауба профессором экономики Ави Вайсом в интервью NEWSru.co.il, Израиль вошел в кризис в гораздо лучшем положении, чем большинство развитых стран, и снижению кредитного рейтинга угрожает не рост расходов в ближайший год, а именно неспособность правительства утвердить бюджет.

Еще одним свидетельством намерения Нетаниягу идти на выборы является поручение главе национального совета по экономике Ави Симхону проверить возможность третьей всеобщей дотации к осенним праздникам. Эта инициатива не встретила понимания не только у экономистов, но и у министра финансов Каца. В то же время есть информация, что третья дотация будет запущена в случае, если анализ второй дотации покажет ее эффективность, и что на этот раз у Ведомства национального страхования будут более точные данные для ее адресного распределения. В случае, если коалиция развалится, третья дотация будет выплачиваться в разгар предвыборной кампании. И как показала практика, если Нетаниягу решит, что для него это выгодно, третья дотация пройдет через правительство и Кнессет без особых затруднений.

Как ни странно, одной из сторон, выступающих с категорическим требованием немедленного принятия госбюджета и против выборов, являются религиозные партии "Яадут а-Тора" и ШАС. Их мотивом является необходимость увеличения бюджета на финансирование йешив. Поскольку часть средств на финансирование йешив в бюджете 2019 года не входила в бюджетную базу, в 2020 году йешивы не досчитались около 300 миллионов шекелей, и при отсутствии госбюджета в 2021 году эта сумма вырастет еще больше.

Симптомы кризиса

В среду министерство финансов опубликовало текущие бюджетные данные, отражающие кризисное состояние экономики страны. Текущий дефицит государственного бюджета за последние 12 месяцев составил 7,2%, увеличившись за последний месяц на 0,8% в связи с ростом расходов и сокращением налоговых поступлений. Напомним, что, согласно текущим прогнозам, 2020 год Израиль закончит с дефицитом в 13-14%.

При этом следует отметить, что при нейтрализации внебюджетных расходов на борьбу с эпидемией реальные расходы правительства сократились на 0,5% из-за отсутствия утвержденного госбюджета. Поскольку постоянные расходы правительства не могут быть сокращены, "под нож" пошли разнообразные проекты, не входившие в бюджетную базу, включая дополнительное финансирование йешив, проекты в сферах образования, социального обеспечения и т.д.

Налоговые поступления сократились на 5,7%. При этом поступления от прямых налогов сократились всего на 2,9%, что в очередной раз свидетельствует, что кризис ударил по наименее оплачиваемым работникам, многие из которых не доходили до уровня налогообложения. А вот поступления от косвенных налогов (НДС, налог на покупку, акцизы) снизились на 8,9%, что является прямым свидетельством сокращения частного потребления.

В августе ожидается дополнительный скачок роста дефицита, особенно если 6,7 миллиардов шекелей всеобщей дотации населению и начало реализации программы социальных выплат индивидуальным предпринимателям не приведут к росту уровня потребления.

Рынок труда – обещания "кнута и пряника"

Согласно данным службы трудоустройства, за последнюю неделю в ней зарегистрировались около 12 тысяч новых безработных. Точное количество вернувшихся на работу за этот период неизвестно. Данные управления о 4,2 тысячах вышедших из неоплачиваемого отпуска, очевидно, не являются точными, поскольку работники не обязаны сообщать о возвращении на работу.

Минувшая неделя не принесла реальных шагов правительства касательно рынка труда. Поэтому приходится ограничить обзор заявлениями большей или меньшей степени популизма и реализуемости. Но прежде, чем начать говорить об обещаниях, важно отметить, что до утверждения государственного бюджета все планы будут исчерпываться суммой в 150 миллионов шекелей, которую выделят на проекты в сфере занятости в рамках очередной внебюджетной "шкатулки". И если вы думаете, что это второй пакет средств, выделенный для этой цели, то вынужден вас разочаровать, поскольку предыдущий пакет остался только на бумаге.

Специальная межминистерская комиссия под руководством генеральных директоров министерств финансов и главы правительства, в которую входят представители Банка Израиля, министерств экономики и социального обеспечения, промышленников и т.д., которой около месяца назад была поручена разработка программы по борьбе с безработицей, все еще заседает. Из идей, озвученных комиссией, интересно отметить намерение сотрудничать с системой высшего образования в сферах, в которых наблюдается острая нехватка специалистов, то есть субсидирование дополнительных мест на таких кафедрах, как санитарный уход или сестринское дело. Рассматриваются и обязательное участие в онлайн-курсах в качестве условия получения пособия по безработице, и выплата частичного пособия по безработице вышедшим на работу, то есть "кнут и пряник".

Не дожидаясь рекомендаций комиссии, министерство социального обеспечения анонсировало в среду программу на миллиард шекелей. Заявленной целью программы является возвращение на рынок 100 тысяч безработных, что позволит сэкономить 2 миллиарда шекелей на пособии по безработице. При этом в министерстве сразу признают, что начать реализовывать программу можно будет, в лучшем случае, не раньше, чем через месяц, "забывая", что через месяц в Израиле начнется период праздников.

Также в министерстве предлагают выплату бонуса в размере 20% к пособию по безработице участникам курсов переквалификации, упор на последующее трудоустройство, а не на получение дипломов, открытие курсов в соответствии с запросами рынка и с привлечением работодателей, то есть все те меры, которые должны были быть запущены несколько месяцев назад (если не являться принципиальной базой государственной системы трудоустройства и в обычное время).

Еще одной идеей, выдвинутой на рассмотрение в последнее время, является освобождение работодателей от необходимости доплачивать взнос в Ведомство национального страхования за своих работников. Предполагается, что такой шаг снизит стоимость работника для работодателя и сделает наем дополнительных сотрудников более привлекательным, без ущерба для прав работника (в отличие от предложений снизить минимальную зарплату или освободить работодателей от необходимости пенсионных отчислений). Однако здесь следует учесть, что стоимость такого шага для государства – 9 миллиардов шекелей в год. И значительную часть из этой суммы сэкономят предприятия, не особо пострадавшие от кризиса и не намеренные увеличивать штат работников в любом случае.

Зарубежный опыт

Несмотря на то, что пошел уже шестой месяц кризиса, и круг пострадавших от кризиса давно очерчен, правительство Израиля продолжает принимать меры исключительно общего характера. До сих пор не было представлено ни одной реальной программы помощи наиболее пострадавшим секторам экономики, которыми в Израиле являются туризм, общественное питание, культура и отдых, общественный транспорт.

Министерство финансов Великобритании запустило на этой неделе программу Eat Out to Help Out, направленную на помощь сектору общественного питания. В рамках программы вплоть до конца августа правительство Ее Величества будет оплачивать половину счета каждого посетителя кафе и ресторанов (но не более 10 фунтов стерлингов на человека, и не включая алкогольные напитки). К программе присоединились 80% предприятий общепита в королевстве.

Правительства Испании, Франции и Германии, в которых серьезно пострадал автомобилестроительный сектор, массово дотируют покупку новых экологически чистых автомобилей, что привело к резкому росту доли гибридных и электрических автомобилей нового поколения на дорогах этих стран, попутно поддержав местное производство. Италия активно дотирует покупку велосипедов и электровелосипедов, а также переход железнодорожного транспорта на экологичные двигатели. Чехия, Италия, Греция снижают налоги для туристического сектора.

Следует отметить, что отсутствие государственного бюджета не является оправданием для отсутствия подобных программ в Израиле. Они как раз подпадают под меры по борьбе с кризисом, для которых можно и нужно тратить деньги из внебюджетной "шкатулки".

Двойной удар по экспорту

Израиль является страной с экспорт-ориентированной экономикой, поэтому информация о резком сокращении во втором квартале объемов экономик США и Евросоюза (-8,2% и -12% соответственно), двух его крупнейших внешнеторговых партнеров, не предвещает экспортным секторам ничего хорошего.

Вторым ударом, особенно для экспортеров, ориентированных на долларовые рынки (то есть весь мир, кроме Евросоюза), стало резкое укрепление курса шекеля по отношению к доллару. К сожалению, в этом аспекте израильские регуляторы мало что могут предпринять. Действия Федеральной резервной системы США по поддержанию рынков капитала, в сочетании с ухудшением эпидемиологической обстановки в стране, ослабляют позиции доллара по отношению ко всем ведущим мировым валютам.

Между США и Китаем

Согласно последним данным Центрального статистического бюро, Китай оказался единственным крупным внешним рынком, товарооборот Израиля с которым вырос с начала года, несмотря на вызванный пандемией кризис.

Все годы своего премьерства Биньямин Нетаниягу продвигал идею разворота израильской экономики на восток и укрепления торгово-экономических связей с Индией, Японией, Южной Кореей, но в первую очередь – с Китаем. Активная государственная поддержка привела к резкому росту товарооборота между странами, в том числе – благодаря привлечению китайских корпораций к участию в израильских инфраструктурных проектах. Китай участвовал и участвует в создании туннелей под Кармелем, строительстве опреснительных заводов, прокладке трамвайных путей в Гуш-Дане, строительстве ашдодского порта и управлении хайфским портом. Кроме того, китайские структуры начали активно инвестировать в израильские стартап-компании.

До определенного времени сотрудничество Израиля с Китаем не мешало США, а сам Китай не вмешивался открыто в происходящее на Ближнем Востоке. Однако в последние несколько лет Вашингтон начал все настойчивее требовать от Израиля начать отсекать китайские компании, особенно государственные, от участия в инфраструктурных проектах, и фильтровать китайские инвестиции в высокие технологии.

В Израиле по-прежнему продолжают лавировать в попытке обойтись без конфликта с одной из сторон, однако стремительный рост напряженности в американо-китайских отношениях и открытый оборонный союз между Пекином и Тегераном, скорее всего вынудят правительство начать принимать более активные шаги в данном вопросе.

На этом фоне опубликованный в начале недели отчет государственного контролера свидетельствует об отсутствии у Израиля четкой системы блокирования нежелательных иностранных инвестиций на ранних этапах. Такая система нужна, чтобы израильские компании, обычно создающие консорциумы с иностранными корпорациями для участия в крупных проектах, не подпадали под штрафные санкции, узнавая о блокировании компании-партнера уже после подписания контракта. К слову, это касается не только китайских компаний, но и, например, государственных компаний из Турции или России, которых в Иерусалиме не желают видеть среди участников важных проектов.

И еще о госсекторе

Переговоры между министерством финансов и профсоюзами об участии государственного сектора в борьбе с кризисом ведутся на текущий момент за кулисами, однако отчет государственного контролера о компьютерной системе Ведомства национального страхования стал еще одним напоминанием о старых болезнях госструктур – отсутствии административной гибкости и низкой производительности труда.

В ноябре 2017 года был опубликован внутренний отчет "Битуах Леуми" о провале проекта по модернизации компьютерной системы учреждения. В проект "Тевель", стартовавший в 2009 году и призванный сменить системы, запущенные в 1970-е годы, к 2017 году было вложено 600 миллионов шекелей, на 123 миллиона шекелей больше, чем планировалось. Однако программисты ведомства (проект выполнялся собственными силами, поскольку профсоюзы не дали передать его на внешний подряд) за восемь лет создали только один из 33 модулей, и еще два модуля были близки к завершению разработки.

В апреле 2018 года стало известно, что, несмотря на провал, "Битуах Леуми" продолжит реализовывать проект собственными силами. Новый генеральный директор "Битуах Леуми" Меир Шпиглер заявил, что не может исправить недочеты прошлых лет, однако обязуется "насколько это возможно, обеспечить гражданам максимально качественное обслуживание", включая сокращение бюрократических процедур и сокращение времени интеракций с возглавляемым им ведомством. При этом бюджет проекта вырос до 1,4 миллиарда шекелей, а срок реализации – до 2028 года.

Новый отчет государственного контролера зафиксировал состояние на конец 2019 года. На проект потрачены уже 755 миллионов шекелей, из 31 модуля запущены только 5, но лишь два из них развернуты во всех филиалах управления. При этом даже уже запущенные модули страдают от серьезных неполадок. В результате ведомство до сих пор использует запущенную в 1973 году систему выплаты пособий по старости и начавшую работать в 1986 году систему выплаты пособий по инвалидности.

Отметим, что возглавлявший проект с самого начала и остававшийся на своем посту и после публикации разгромного отчета 2017 года замначальника компьютерного отдела "Битуах Леуми" Йегуда Саруси ушел в отставку по собственному желанию только в 2019 году в связи с состоянием здоровья. Его прямая начальница Леа Двир пошла на повышение и занимает пост замначальника департамента долгосрочного планирования.

Возврата денег за авиабилеты придется ждать до "после праздников", и другие решения регуляторов

Через две недели после принятия Кнессетом решения о возвращении авиакомпаниями денег за билеты на отмененные рейсы до 14 августа, министры финансов, транспорта и юстиции договорились о переносе крайнего срока на 1 октября. Это сделано в первую очередь ради спасения авиакомпании "Эль-Аль", которая до середины августа не успеет провести эмиссию акций и получить кредиты под гарантии государства. Напомним, что "Эль-Аль" должен пассажирам за билеты 1,1 миллиарда шекелей.

Финансовая комиссия Кнессета после трех лет задержки утвердила постановления к закону об инвестиционных пенсионных кассах. Новые постановления освобождают накопления в кассах от уплаты налога в случае их перевода из одной кассы в другую. Кроме того, постановления разрешают по достижении 60 лет перевод из инвестиционной пенсионной кассы в пенсионную кассу для месячных выплат без уплаты налога на прибыль от капитала.

В связи с резким ростом количества импортируемых в Израиль электромобилей министерство энергетики подготовило и разослало всем органам местной власти инструкции по развертыванию сетей "электрозаправок". Согласно оценке министерства, уже в текущем году в Тель-Авиве, Иерусалиме, Хайфе и Ришон ле-Ционе существует спрос более чем на 100 точек заправки в каждом. Прогноз говорит, что к 2025 году доля электромобилей на рынке вырастет с 2% до 16%, а к 2030 году превысит 50%.