За время кризиса израильтяне потратили столько же, сколько в докризисный год

Данные компании ШАБА ("Ширутей Банкаут Отоматиим"), обслуживающей национальную систему транзакций по кредитным картам, свидетельствуют, что кризис изменил потребительские привычки израильтян, но не объемы их трат.

По данным ШАБА, с марта по октябрь 2020 года израильтяне провели через кредитные карты операции на 260,9 миллиарда шекелей, лишь на 1,6% меньше, чем за аналогичный период докризисного 2019 года.

При этом объем платежей через кредитные карты даже вырос на 100 млн шекелей с 225,3 миллиарда в 2019 году до 225,4 миллиарда шекелей в 2020 году. Общее снижение произошло за счет сокращения на 10,5% операций по снятию наличных денег с 39,7 миллиарда до 35,5 миллиарда шекелей.

В плане потребительских привычек произошло естественное сокращение расходов на туризм, отдых, развлечения, одежду. В то же время произошел рост расходов в секторах жизнеобеспечения и личной безопасности (продукты питания, страховки и т.д.) и в секторах, компенсирующих вынужденное длительное пребывание дома (в первую очередь – электротовары).

Так, доля одежды в расходах снизилась с 5,9% от общих расходов до кризиса до 4,8% в период кризиса, а доля туризма – с 5,6% до 1,1%. При этом из этого не следует делать вывод, что расходы израильтян на покупки за границей сократились. В сегменте платежей в период карантина ожидаемо наблюдался рост объема покупок в интернете на 7,2% со 117,1 миллиарда шекелей до 125,5 миллиардов шекелей, немалая доля которого пришлась на иностранные интернет-магазины.

Сэкономленные деньги пошли не на создание накоплений, а на бытовые электроприборы (рост с 3,4% до 4,3%), мебель (включая магазины "Сделай сам") и обстановку для дома (с 2,8% до 3,3%), продукты питания и товары первой необходимости (с 20,2% до 23,6%, а в первые месяцы кризиса – до 29,7%). Также отмечен рост расходов в сегментах компьютеров, косметики, моющих и дезинфицирующих средств.

Следует подчеркнуть, что данные ШАБА не включают в себя оплату чеками и прямые банковские переводы.

Данные компаний кредитных карт отмечают, что в сфере онлайн-покупок произошел стремительный рост покупок в сегментах одежды, обуви, косметики и украшений, в которых до кризиса подавляющая часть продаж приходилась на физические магазины.